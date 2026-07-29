Joan Garcia: "Hemos ganado el Mundial y ahora el objetivo es la Champions"

Joan Garcia - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Joan Garcia reconoció que el objetivo de esta temporada es ganar la Liga de Campeones, después de alzar el máximo título con la selección española, el Mundial de este verano, pero confió en que no se convierta en "obsesión", destacando el buen trabajo de Deco para reforzar al equipo blaugrana.

"Obsesionarse no es bueno. Sí tiene que haber ilusión, exigencia, ganas de hacerlo bien, porque estamos capacitados. Llevo una temporada en el Barça, hemos ganado la Liga, la Supercopa, ahora el Mundial, y el nuevo objetivo de esta temporada es ganar la Champions. Después del Mundial, a nivel de clubes, el mayor trofeo es la Champions y es el objetivo", dijo este miércoles.

El meta catalán atendió a los medios en su Campus y bromeó con la promesa de Marc Cucurella, quien se tatuó la cara del seleccionador Luis de la Fuente tras ganar la Copa del Mundo. "Si ganamos la Champions algo tendremos que hacer, no sé si tatuarme la cara de Hansi. Le ha quedado bien (a Cucurella)", comentó.

"El equipo se está reforzando bien, que nos dará el plus que la temporada pasada nos faltó. No depende de nosotros. Yo confío mucho en el trabajo de la dirección deportiva, de Deco, están haciendo un buen trabajo. Tenemos una plantilla supercompetitiva", añadió, antes de hablar de Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

"Me gustan, me gustan, son un perfil de jugadores que gustan al míster, para formar una plantilla es lo más importante, no he podido coincidir con ellos pero nos van a apartar mucho. Son piezas que nos van a venir bien", afirmó.

Además, el meta fue preguntado por la posible salida de Ferran Torres, como se habla este mercado. "Yo encantado de que se quede. Es un gran jugador, que nos aporta mucho tanto dentro como fuera del campo. Si pudiera escoger yo, claro que se quedaría", dijo.

Por otro lado, Joan Garcia no quiso entrar en la posible llegada de otro compañero de selección como Rodri al Real Madrid y valoró el "Mundial espectacular" de Pau Cubarsí. "Cubarsí hizo un Mundial espectacular, siempre le digo que no tiene vergüenza. Lo que hace con esta edad, será el mejor central del mundo", afirmó, incluso como candidato al Balón de Oro.

El portero destacó además el valor de tener a Lamine Yamal, aunque no hiciera unos números llamativos en el Mundial. "El problema es que nos tiene mal acostumbrados. Ha venido de una lesión larga y con poco rodaje. A nivel de aportar al equipo ha estado muy bien y se ha visto al final, que hemos ganado, si un jugador no aporta lo que debe es muy difícil ganar. Seguro que para el inicio de temporada va a estar al máximo nivel", terminó.