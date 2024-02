Joan Laporta: "No destituiremos a Xavi pase lo que pase esta temporada"

"Si no hubiera sido Xavi no habría adoptado esta fórmula"



El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este viernes que no destituirán al entrenador del primer equipo masculino, Xavi Hernández, "pase lo que pase" en lo que queda de temporada tras anunciar el técnico que dejará el club al final de la misma, en una fórmula que el mandatario solo aceptó por tratarse de Xavi, un mito del barcelonismo.

"No destituiremos a Xavi pase lo que pase esta temporada", aseguró en una entrevista en 'El món a RAC1' recogida por Europa Press. "Si no hubiera sido Xavi no habría adoptado esta fórmula", añadió el presidente blaugrana.

Laporta aseguró que dio luz verde a que Xavi anunciara su salida el próximo verano, y no una salida inmediata pese a los malos resultados actuales, por tratarse de Xavi. "Lo acepto por ser quien es Xavi y por ser como es. Y sobre todo porque pensamos que puede funcionar por el Barça", manifestó.

También explicó que fue el propio Xavi quien renunció de entrada al salario que le quedaba del último año de contrato. "Xavi se ha merecido que le ayudaran más", consideró Laporta.

Por otro lado, sobre el caso Negreira, lamentó la actitud del Real Madrid, que se personó en la causa. "El Madrid no se está llevando bien, está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. El juez ha extendido el período de instrucción del caso a instancias del Real Madrid. Esto es un ejercicio de cinismo sin precedentes y no lo aceptamos", aseguró.

"El Barça nunca ha comprado árbitros, lo hemos demostrado. El Madrid no puede hablar mucho. Durante 70 años mira a quien ha sido los presidentes de los árbitros. O socios del Madrid o directivos o ex jugadores. Y, en algunos casos, todo a la vez", denunció el dirigente 'culer'.

"Hemos aportado toda la documentación. La teoría de árbitros comprados no pueden probarla porque no pasó. Estoy convencido de que el Barça saldrá absuelto. Nunca se ha dedicado a comprar árbitros y deberemos resarcirnos de esta campaña orquestada para desprestigiar al club", añadió.

También valoró de forma negativa la estrategia comunicativa de Real Madrid Televisión, pues considera que lo que hacen es atenazar a los árbitros. "Lo que está haciendo Real Madrid Televisión es una vergüenza. Si tienen algo de decencia, no lo permitirían. La Federación Española de Fútbol debería salir a decir que esto es una forma clara de presionar a los árbitros. Por eso, alargan la instrucción, para presionar a los árbitros", apostilló.

En cuanto al proyecto de la Superliga, en el que sí van de la mano del Real Madrid, cree que está "más vivo" que antaño y que podría, o debería, ser una realidad en una o dos temporadas. De hecho, de no ser así, el Barça se replantearía su postura.

"La Superliga puede existir la próxima temporada o la 2025-26, y si no es así me lo pensaré porque la UEFA también está interesada en mantener al Barça en la ECA (Asociación de Clubes Europeos)", apuntó.

En cuanto a la presencia o no de clubes de la Premier League, Laporta fue 'muy Laporta'. "Que vengan o no los ingleses me la sopla. Ellos ya tienen una Superliga con la Premier", manifestó el dirigente, que cree que el resto de países sería suficiente para presentar una competición de nivel.

"Además del Barça y el Madrid estarían los italianos: Inter, Milan, Nápoles y Roma. También equipos franceses como el Olympique de Marsella, y los tres portugueses, Sporting, Benfica y Oporto, que vendrían encantados. Y están los holandeses (Ajax, Feyenoord y PSV) y el Brujas y el Anderletch de Bélgica. Sería mejor una competición de 16 equipos", apuntó.

El presidente del Barça cree que la 'Champions' actual perjudica a los clubes. "Se enriquecen los jugadores, los agentes, la UEFA y los clubs Estado campan por donde quieren, mientras los clubes nos estamos arruinando. No sacamos lo suficiente, de la máxima competición europea", lamentó.