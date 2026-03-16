Joan Laporta: "Este resultado es contundente y nos da tanta fuerza que nos hace imparables"

Joan Laporta y su Junta Directiva celebran la victoria en las elecciones presidenciales del FC Barcelona del 15 de marzo de 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este lunes, de madrugada, que la amplia victoria lograda en las elecciones del club blaugrana del domingo 15 de marzo le da "mucha fuerza" para continuar al frente de la entidad y prometió que defenderá al Barça "contra todo y contra todos".

"Este resultado es contundente y nos da mucha fuerza, tanta fuerza que nos hace imparables. No nos pararán. Defenderemos el Barça contra todo y contra todos", aseguró en su primera rueda de prensa tras ganar las elecciones.

Tuvo también palabras para la candidatura rival encabezada por Víctor Font. "Quiero hacer una referencia a la candidatura contrincante, que también ha permitido que esta jornada electoral haya sido una fiesta del barcelonismo. Un aplauso para ellos", manifestó.

Pero el presidente electo interpretó además el resultado electoral como un respaldo claro a su proyecto frente al de la candidatura rival de 'Nosaltres' y Víctor Font. "En estas elecciones ha habido una candidatura que presentaba una propuesta de confrontación y división. Entiendo que los socios han votado nuestra propuesta, por una mayoría muy amplia, que era defender al Barça contra todo y contra todos", afirmó.

Laporta consideró que el resultado supone también un apoyo a la gestión realizada en los últimos años. "Se ha entendido el mensaje que hemos lanzado en estas elecciones. Es un apoyo a la obra hecha y nos han dado fuerza para continuarla", sostuvo.

Para el abogado barcelonés, que afrontará un cuarto mandato en esta segunda etapa presidencial (ganó en 2021 y ya fue presidente entre 2003 y 2010), vienen años "apasionantes". "Serán para el Barça y para los barcelonistas los mejores años de nuestras vidas. Visca el Barça y visca Catalunya", afirmó feliz.

Laporta comenzó su intervención agradeciendo la participación de los socios en una jornada electoral que calificó de ejemplar. "En primer lugar, palabras de agradecimiento a este club maravilloso que tenemos en el Barça, un club donde sus socios y socias votan para decidir quiénes les representarán como presidente y Junta Directiva. Es algo único en el mundo, una maravilla que tenemos en nuestro club", señaló.

Asimismo, quiso destacar la movilización del barcelonismo en las urnas. "Mención especial a todos los socios que han votado, porque somos un club que vota. Ha sido una fiesta de la democracia, de civismo y de exaltación del barcelonismo", apuntó.

El dirigente también agradeció el trabajo organizativo de la jornada electoral, con una referencia a la Junta saliente encabezada por Rafael Yuste, así como a la Junta y la Mesa Electoral. "Quiero destacar el trabajo de los ejecutivos y trabajadores del club, y agradecer a la Junta y a la Mesa Electoral por haber dirigido esta fiesta del barcelonismo", expresó.

En su intervención, el nuevo presidente azulgrana también quiso agradecer la implicación de miembros del área deportiva y de la plantilla. "Permítanme una mención especial a nuestro entrenador, Hansi Flick, que es socio del Barça y ha dado el paso de venir a votar", señaló, antes de pedir también un aplauso para Deco, Bojan Krkic y otros miembros del área deportiva y del primer equipo.

Finalmente, Laporta interpretó el resultado electoral como un respaldo a la gestión realizada y al proyecto que defiende su candidatura. "Los socios han votado mayoritariamente nuestra propuesta, que es defender al Barça contra todo y contra todos. Han entendido el mensaje que hemos lanzado en estas elecciones y es un apoyo a la obra hecha", subrayó.

En este sentido, el dirigente señaló como prioridades culminar las grandes infraestructuras del club y seguir reforzando el proyecto deportivo. "Se trata de acabar el Spotify Camp Nou, construir el nuevo Palau y reforzar, si cabe, el primer equipo que nos enamora con su discurso futbolístico, con Flick y Deco", concluyó.