'Joma' potencia su imagen en el fútbol sala femenino con una gama especial para el histórico Mundial de Filipinas

Archivo - Imagen de uno de los modelos de Joma para el Mundial Femenino de Fútbol Sala 2025 - JOMA - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva 'Joma' va a aprovechar la celebración del primer Mundial Femenino de Fútbol Sala en Filipinas para potenciar su presencia lanzando una colección exclusiva de zapatillas formada por ocho modelos de alto rendimiento, todos ellos bajo la misma línea creativa para crear identidad propia en el torneo mundialista.

Según indicó la firma en nota de prensa, la gama, diseñada para acompañar a las jugadoras que visten 'Joma' en el país asiático reúne "innovación, tecnología y estilo", con una diversidad de modelos que tiene como objetivo "adaptarse a las diferentes necesidades y estilos de juego de las jugadoras".

Además, con esta edición especial, la marca reafirma su liderazgo en una disciplina en la que ha sido "pionera, ofreciendo un producto que garantiza el máximo rendimiento en el juego y que se convierte en símbolo de orgullo para toda la comunidad del futsal".

La línea especial de zapatillas para este Mundial está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de cada estilo de jugadora. Todas ellas han sido testadas por futbolistas de élite, garantizando un ajuste perfecto y un rendimiento inigualable en la cancha.

En concreto, 'Joma' ha seleccionado ocho modelos top, equipados con tecnologías que aportan distintos beneficios según lo que reclame el jugador. Así, para proporcionar "polivalencia y comodidad" están 'Invicto' y 'FS Reactive', zapatillas que "se adaptan a cualquier estilo de juego y cuentan con la tecnología 'FOAM REACTIVE en la mediasuela, que absorbe los impactos de una manera efectiva, protege a las jugadoras más potentes y reduce el riesgo de lesión'.

Para tener "ligereza y tacto' la marca aconseja 'Top Flex', "con construcción ultraligera en piel", o en "microfibra' como la 'Skilful' y 'Táctico', zapatillas que permiten "movimientos ágiles y precisos, reduciendo el esfuerzo durante el partido", mientras que para "confort y equilibrio" las elegidas son 'Top Flex Rebound' y 'Regate Rebound', con su sistema de amortiguación explosiva 'REACTIVE BALL' que "proporciona una excelente comodidad, absorbe los impactos y reduce la fatiga muscular".

La firma deportiva española, por última, apuesta por las 'Top Flex Plus' para la "máxima exigencia" ya que son un modelo "con la amortiguación y la estabilidad más avanzadas de la colección, diseñado para jugadoras que buscan unas zapatillas que soporten la máxima exigencia e intensidad, sin comprometer la musculatura".

Por otro lado, la colección, además de ser un componente crucial para el éxito de las jugadoras, destaca también por su estilo. Su estética común presenta un 'upper' blanco con un 'print' multicolor y detalles en negro que evocan el ritmo y la energía constante del movimiento en el fútbol sala. "Un diseño a la altura de un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia del deporte, del que 'Joma' se enorgullece de formar parte", remarcó la marca.