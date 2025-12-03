Joma se sitúa entre las tres marcas con más presencia de calzado en el Mundial Femenino en Filipinas

Joma se sitúa entre las tres marcas con más presencia de calzado en el Mundial Femenino de futsal en Filipinas. - JOMA

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Joma se ha situado entre las tres marcas deportivas con mayor presencia de calzado en el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se está disputando en Filipinas hasta el 7 de diciembre y en el que participa la selección española.

Un total de 51 jugadoras están compitiendo el Filipinas con zapatillas de Joma. Este dato sienta un precedente en la primera cita mundialista de la historia del futsal femenino y posiciona a la marca en lo más alto de un deporte en el que ha sido pionera y referente durante décadas.

En el Mundial Femenino de Fútbol Sala, Joma tiene presencia en todas las selecciones participantes por medio de sus jugadoras. Gracias a ellas, la firma española ha alcanzado esta cifra récord, situándose por encima de fuertes competidores y, en concreto, en el segundo puesto del ranking de marcas.

Destacan nombres como Amandinha, una leyenda del futsal y ocho veces elegida mejor jugadora del mundo, y Peque, referente ofensiva y mejor jugadora del mundo 2022. También Vanesa Sotelo y las hermanas Córdoba con España; Débora Vanin, Simone Sindy y Júlia Melz con Brasil; Inés Matos y Odete Rocha con Portugal; Julia Dupuy con Argentina; y Nicoletta Mansueto y Rebecca De Siena con Italia.

De hecho, con motivo del primer Mundial Femenino de la historia, Joma ha potenciado protagonismo lanzando una colección exclusiva de zapatillas formada por ocho modelos de alto rendimiento, todos ellos bajo la misma línea creativa para crear identidad propia en el evento.

La gama, diseñada para satisfacer las necesidades específicas de cada estilo de juego, combina innovación, tecnología y estilo. Cada jugadora ha elegido el modelo premium que más se adapte a sus necesidades: Top Flex, Top Flex Rebound, Top Flex Plus, Táctico, Skilful, Invicto, FS Reactive y Regate Rebound.