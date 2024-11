Jon Moncayola: "¿Por qué no creernos que podemos estar ahí arriba toda la temporada?"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Jon Moncayola, centrocampista del CA Osasuna, tiene claro que vencer (4-2) al FC Barcelona el pasado septiembre dio "un chute de adrenalina terrible en el vestuario" rojillo, asentándose desde entonces en "buenos puestos" de LaLiga EA Sports 2024/25 y empezando a creerse que pueden "estar ahí arriba", a lo largo de una temporada donde él celebra 200 partidos como jugador osasunista.

Durante una entrevista con Europa Press, Moncayola ha afirmado que "el hecho de ganarle al Barcelona te hace creértelo todavía más, sabiendo que ganarle en ese momento al líder nos ponía también en buenos puestos". "Entonces, ¿por qué no creernos que podemos estar ahí [arriba] toda la temporada? Fueron todas noticias positivas y ojalá se puedan repetir más partidos así", ha añadido al respecto.

En un reciente evento organizado por Kosner, marca de climatización y principal patrocinador del equipo pamplonica, Moncayola lamentó haberse perdido por lesión ese duelo liguero de la jornada 8. "Son partidos que gusta mucho jugar", dijo, porque para la afición "están marcados en el calendario de partidos grandes" en El Sadar.

"Después de varios años poder ganarle al Barça en casa y encima metiendo cuatro goles, fue un chute de adrenalina terrible en el vestuario", ha admitido, matizando que "ganar otro tipo de partidos son igual o más importantes porque juegas contra rivales directos".

Osasuna va quinto en Primera División con 21 puntos (6V, 3E y 4D), un inicio de competición que para él ha conseguido "quitar las dudas de cuando cambias de ciclo o cambias de entrenador que lleva tantos años". "Estamos muy contentos, satisfechos y orgullosos del trabajo que estamos haciendo porque está dando resultados. Creo que hasta ahora hemos conseguido demostrar el equipo que teníamos y que tenemos, que prácticamente no ha cambiado, de lo que es capaz", ha apostillado.

El equipo navarro cambió de entrenador para esta campaña después de seis temporadas con Jagoba Arrasate al frente. "Siempre digo que para mí Jagoba lo ha significado todo. Al final ha sido la persona que me ha subido al primer equipo y que me ha puesto durante todos los años que he estado aquí con él", ha señalado el canterano navarro.

"Totalmente agradecido a Jagoba, le deseo toda la suerte del mundo en la etapa que va a vivir ahora en Mallorca y en lo que venga. No descartamos seguramente que dentro de muchos años igual suene otra vez para volver al banquillo rojillo y aquí estaremos seguramente", ha declarado.

Así, Moncayola ha confesado que la llegada al Sadar del técnico valenciano Vicente Moreno le generó "un poco de dudas y pensamientos negativos" por si "no confiara tanto" en él. "Al final está claro que viene un entrenador nuevo con su forma de trabajar, su forma de ver las cosas diferentes, incluso a la hora de formaciones, jugadores y demás, pero creo que las cosas están yendo bien. Ojalá sigamos creciendo y lleguemos a nuestra mejor versión entre los dos", ha aseverado.

"En realidad estábamos tranquilos porque sabíamos que el bloque que teníamos de jugadores era prácticamente similar al que íbamos a tener este año. Creo que le hemos puesto las cosas muy fáciles a la hora de encajarse y también nos hemos adaptado a él. Entre los dos, vestuario y entrenador, hemos hecho un esfuerzo para que las cosas vayan lo mejor posible y el cambio apenas se ha notado", ha apuntado.

Pese a la derrota (4-0) en el Estadio Santiago Bernabéu en la última jornada liguera, para Moncayola fue especial porque se convirtió en el canterano más joven que llega a 200 partidos. "Estoy muy orgulloso del trabajo hecho, de que haya dado sus frutos. También he tenido suerte, entre comillas, de no haber tenido lesiones y de que los entrenadores hayan contado conmigo. Ha pasado todo muy rápido", ha reflexionado.

Además, ha recordado "como si fuera ayer" el día que se estrenó con el primer equipo ante el CD Leganés en agosto de 2019 y "los nervios del debut, que siguen estando en el día a día". "En partidos importantes sigue habiendo nervios, sigue habiendo ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando. Si comparo en estadísticas con mi inicio, seguramente hay cosas que han cambiado en mí. Hay muchísimas cosas de las que he mejorado, cosas de las que he aprendido de compañeros, de gente, incluso de rivales. Ojalá puedan ser muchos más partidos y seguir mejorando para ser la mejor versión de mí", ha destacado.

El subcampeón olímpico en los Juegos de Tokio 2020 confía en la llamada del seleccionador nacional absoluto, Luis de la Fuente, aunque es consciente de que "hay una competencia terrible" frente a "gente joven que lo está haciendo muy bien" en sus mismas demarcaciones.

"Uno al final siempre sueña y más después de haber estado en categorías inferiores. Hoy en día ves a la selección y hay un montón de gente con la que he coincidido en la sub-21, en los Juegos Olímpicos y de la que estoy muy orgulloso de que estén ahí", ha resaltado.

"Si no voy, seguramente es porque el míster considera que hay gente que está más preparada que yo, gente más completa. Y si algún día decide llamarme para convocarme o para preguntarme qué tal estoy, pues encantado de coger el teléfono", ha agregado Moncayola.

Luego ha subrayado que el objetivo del vestuario rojillo a principio de temporada era "la permanencia, pero es verdad que va muy bien de puntuación y de sensaciones", por lo que comienzan a mirar nuevos horizontes. "En el momento que consigamos los puntos necesarios para la permanencia, habrá que soñar un poco más en grande y Europa siempre puede estar ahí", ha valorado el centrocampista navarro, que está "disponible para lo que necesite el entrenador o el equipo".

"Me siento una persona importante en el vestuario y está claro que siempre nos gusta ayudar al equipo con goles, asistencias y datos que son importantes y que te hacen mejor jugador, pero se hará lo que se pueda y ojalá ayudar al equipo lo máximo posible", ha recalcado.

Moncayola está "muy feliz" en Osasuna, con contrato hasta 2031 y que espera "sean muchos años más". "Soy de aquí, tengo aquí a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que quiero. Entiendo que para muchos jugadores a veces no es fácil irse a otra ciudad, alejarse de las cosas que has tenido siempre: familia, amigos, rutinas. Siempre digo que aquí lo tengo todo, como en casa en ningún sitio", ha concluido.