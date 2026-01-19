De Jong: "Gil Manzano te mira como 'soy más que tú'"

Frenkie de Jong, FC Barcelona - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong fue crítico con la actitud del árbitro Gil Manzano, "muy frustrante" porque no puede dirigirse a él y encuentra una respuesta arrogante, como denunció este domingo después de la derrota ante la Real Sociedad.

"No puedes ni hablar con él, y soy el capitán y puedo hablar, y te mira con una cara como que 'soy más que tú'. Es muy frustrante", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press, después de un partido con mucha polémica y derrota del líder de la Liga.

"Luego en el tiempo añadido le he avisado que vigile el tiempo porque cada falta, cada fuera de banda o saque del portero, era un pérdida de tiempo. 'Tardan un minuto en sacar', le decía, me sacó amarilla y añadió diez segundos. Me parece de locos", añadió.

Además, el neerlandés se refirió a uno de los goles anulados, de Lamine Yamal, por un milimétrico fuera de juego. "Lo comenté con el cuarto árbitro y me ha dicho como que no era. El año pasado pasó algo igual aquí. Si es fuera de juego, es fuera de juego. Creo que hemos merecido ganar, pero la tienes que meter", terminó.