Jordi Alba: "Sin la afición van a cambiar muchas cosas"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El lateral zurdo del FC Barcelona Jordi Alba explicó que "sin la afición van a cambiar muchas cosas" en el regreso de LaLiga Santander que se espera sea para el 11 de junio, al tiempo que vio complicado centrase en muchas normas mientras juegan al fútbol.

"La sensación que tenía yo era de ganas de entrenar y jugar partidos, por otra parte sin la afición, sin la gente, van a cambiar muchas cosas. La esencia del fútbol es celebrar goles, la comunicación con los compañeros, y esto resta mucho", dijo este jueves en una entrevista en el programa 'El Hormiguero'.

El jugador español se refirió al contacto inevitable que habrá con rivales y compañeros, como cuando haya un gol. "Lo hemos visto en la Bundesliga, que meten goles y no pueden casi celebrarlo. Es una putada. No piensa uno en ese momento que no te puedes abrazar y ya veremos cómo podemos controlar eso", afirmó.

"Va a ser complicado, son acciones del juego que esta vez será complicado. Es un deporte de contacto, es complicado no tener contacto con el rival y también con los compañeros. Las normas las sabes pero controlar un abrazo, un contacto, no voy a estar pensando qué puedo y qué no puedo hacer", añadió.

Además, Alba apuntó a que puede ser complicado controlar posibles contagios con partidos cada tres días. "Vamos a tener un mes de competición cada tres días. Jugando cada tres días no se puede controlar, hay que ir con mucho cuidado, va a ser complicado controlar todo eso", zanjó.