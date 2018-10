Jordi Alba: "Lopetegui es un gran profesional y merece quedarse mucho tiempo en el Real Madrid"

Publicado 23/10/2018 17:09:44 CET

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba mostró su apoyo público al técnico del Real Madrid, un Julen Lopetegui con el que coincidió en la selección donde le "ayudó muchísimo en lo profesional", y recalcó que es "un gran profesional que merece quedarse mucho tiempo" en el conjunto madridista donde estaría seriamente cuestionado tras acumular cinco partidos sin ganar.

"Le deseo a todo el mundo el bien y su bien es seguir en el Real Madrid, espero que se quede mucho tiempo, por él, porque lo merece. Es un gran profesional, se desvive por los equipos en los que ha estado, lo he vivido en la selección, y le deseo lo mejor", reconoció Jordi Alba en rueda de prensa previa al duelo con el Inter de Milán en la Liga de Campeones.

El de L'Hospitalet recordó que tiene "una gran relación" con el guipuzcoano. "Me ayudó muchísimo en lo profesional y le tengo un gran cariño. Ojalá pueda mantener su trabajo, aunque de la forma en que se fue no me gustó", puntualizó.

"Creo que las personas tomamos decisiones, al final nos podemos equivocar o no. En ese momento la intención de Julen era terminar el Mundial y firmar por el Real Madrid, luego son decisiones del presidente de la RFEF y se decidió que no continuara más, fue un palo para todos", aseguró.

Sobre un fichaje en el futuro del de Asteasu para el Barça, el lateral remarcó que "todos los entrenadores buenos valen para grandes clubes". "Yo estoy muy contento con el que tengo ahora, con Ernesto (Valverde). Maneja muy bien el vestuario y personalmente habla con todo el mundo, salta a todas las situaciones y estoy encantado con él", comentó.

"Si por mí fuera renovaría a todos los técnicos muchos años. Lopetegui es un gran entrenador, ahora está en el club rival y a mí no me hace gracia que esté ahí, pero yo estoy muy contento con Valverde", sentenció Alba.

Por otro lado, ante el Clásico del próximo domingo, el azulgrana admitió que han sacado "resultados mucho más amplios en el Bernabéu" que en el Camp Nou en los últimos años. "Son partidos especiales y que todos quieren vivir. Esperamos que el domingo sea una gran fiesta, que ganemos el partido y sigamos como líderes", afirmó.

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, también fue cuestionado por su colega madridista y deseó poder saludarle el domingo. "Por supuesto que sí, y mañana saludaré al entrenador contrario. Significa que estamos todos en nuestro puesto", expresó.

"Estamos en el mundo del fútbol, todo es un espectáculo y lo que ocurre con los entrenadores también forma parte del espectáculo, tengo la sensación. Estamos en el Real Madrid y Barça y todo tiene un volumen más alto de lo normal", añadió. "Aquí estoy bastante bien, ¿no? Igual que el primer día, con alguna cana más pero por la edad. Estoy contento de estar cada día aquí", sentenció sobre su futuro en el club.