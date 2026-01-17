Jordi Cruyff firma como director técnico del Ajax hasta junio de 2028

Jordi Cruyff firma como director técnico del Ajax de Ámsterdam hasta junio de 2028. - AFC AJAX

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y entrenador neerlandés Jordi Cruyff, de 51 años, ya ha firmado su contrato como nuevo director técnico del AFC Ajax, cargo que apalabró el pasado 28 de diciembre y que desempeñará desde el próximo 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2028.

Tras el acuerdo verbal alcanzado en Navidad por el club de Ámsterdam (Países Bajos) y el hijo del legendario Johan Cruyff, este sábado ambas partes sellaron el contrato. "En la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aún pendiente de convocatoria, se informará formalmente a los accionistas de la intención del Consejo de Supervisión de nombrarlo también director estatutario", indicó el Ajax en su nota de prensa.

"Es muy especial estar aquí y firmar mi contrato en el estadio que lleva mi padre y en el club que ha sido importante para mí desde pequeño. No hace falta decir lo mucho que esto significa para mi familia y para mí", declaró Jordi Cruyff a los medios oficiales del Ajax.

"A partir de febrero, me comprometeré plenamente con el Ajax. Lo hago con gran responsabilidad y orgullo. Agradezco a la directiva del club su confianza. El Ajax es un club único con una rica historia, y haré todo lo posible para escribir juntos una nueva etapa de éxito", añadió.

"No soy de los que opinan de inmediato. Soy más de los que primero ven y experimentan las cosas por sí mismos, y luego siguen su propio plan. Y cuando tienes que tomar una decisión, la tomas; al fin y al cabo, eres responsable de ella. En ese sentido, actualmente estoy principalmente en un proceso de análisis", argumentó Jordi Cruyff.

Además, recalcó que la cantera "es simplemente el corazón del club" y que "por eso se conoce al Ajax" en todo el mundo del fútbol. "Debe continuar como siempre, pero de forma que maximice su potencial. Y, al mismo tiempo, el club pueda cumplir con sus expectativas", advirtió.

"Cuando llegas a mitad de temporada, suele ser porque algo no ha salido como estaba previsto. Entonces, simplemente hay que ir a por todas. Mi padre también tenía ese carácter. Creo que estaría orgulloso y feliz", apostilló. "También me pasó en el Barça durante los dos años que fui director técnico. El Ajax y el Barça son clubes especiales, claro. También siento que quiero devolver algo, hacer algo bueno. Y también enorgullecer a mi padre. Eso también influyó en la decisión", concluyó.

Luego el director ejecutivo, Menno Geelen, explicó el "exhaustivo proceso de selección" para ese empleo como director deportivo. "Hablamos con varios candidatos destacados y Jordi resultó ser el mejor. Tras una brillante carrera futbolística internacional, Jordi ha seguido desarrollándose entre otras cosas como director", destacó al respecto.

"Sabe lo que se necesita para rendir al máximo nivel dentro y fuera del campo, y cómo ayudar a sus propios jóvenes a ascender a la cima. Con una junta directiva completa, ahora podemos seguir avanzando hacia los resultados que el Ajax merece", subrayó Geelen sobre el nuevo fichaje.

En nombre del Consejo de Supervisión, el vicepresidente Dirk Anbeek dijo que "lo mejor para el Ajax es que el director técnico también sea director estatutario porque el fútbol es lo más importante" para ellos. "Jordi desempeñará un papel importante tanto a corto como a largo plazo para el club y confiamos plenamente en que, en estrecha colaboración con sus compañeros, traerá nuevos éxitos al Ajax", sentenció Anbeek.