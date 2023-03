Jorge Guerrero, presidente de AFEPE: "El aficionado al fútbol está desprotegido, y debe tener voz"

"La sensibilidad de los clubes ha cambiado: están apretando muchísimo a esos 'hombres de negro' que son los ultras"

El presidente de Aficiones Unidas (AFEPE), Jorge Guerrero, afirmó que el aficionado al fútbol en España "está desprotegido", reivindicó que "debe tener voz" en los principales organismos decisorios y se declaró "preocupado" por el 'caso Negreira', aunque pidió que "no se criminalice" a la hinchada del FC Barcelona.

"Es cierto que el aficionado es el último. Somos los que pagamos la 'fiesta', la televisión, el 'friki' que se desplaza y deja dinero en ciudades .. Estamos desprotegidos y reivindicamos tener nuestros derechos. Debemos estar en los organismos con voz, que se nos escuche. Todo tiene que pasar por la nueva Ley del Deporte", dijo a Europa Press en su primera entrevista.

Ante la próxima celebración de su primera Asamblea -del 19 al 21 de abril en el Meliá Castilla de Madrid- como presidente de AFEPE, organismo que representa a 1,5 millones de aficionados y cargo al que accedió el pasado diciembre, Jorge Guerrero avanzó que va a explicar cuál será su programa para los próximos cuatro años, el Plan Estratégico y la renovación de la Junta Directiva.

Asimismo, explicará cómo los aficionados de gran parte de los clubes profesionales podrán acceder a la compra de entradas a precios reducidos a través de la aplicación de OWQLO, que se pudo ensayar el pasado fin de semana para el partido de LaLiga SmartBank Levante-Albacete.

"Quiero profesionalizar el mundo del deporte, reunir a todos los aficionados al fútbol español sean de Miami, Nueva York o México. Estamos preocupados por los amaños de los partidos, por el 'caso Negreira', necesitamos una estructura profesional", relató el máximo responsable de los aficionados en España.

Para ello, Guerrero ha programado una ronda de entrevistas con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco; y, entre otros, el de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

Así AFEPE propondrá a Rubiales un 'plan estratégico' para fomentar la candidatura ibérica, junto con Marruecos, para el Mundial de 2030, e impulsará la presencia de las peñas en los próximos encuentros de la selección española en Málaga, Valladolid, Santander y en un estadio andaluz en este 2023.

"Entiendo que los aficionados tenemos que llevarnos bien con todos los organismos. Los problemas que tengan entre ellos es cosa suya, nosotros intentamos poner un poco de cordura. LaLiga nos ha ayudado a crecer y brindado formación. Hay línea directa. Con la RFEF, Luis Rubiales está muy predispuesto a retomar la relación para crecer todos juntos", comentó a Europa Press.

"LOS ESTADIOS SON SEGUROS"

Entre los objetivos a medio y largo plazo, AFEPE se plantea edificar una "estructura profesional", defender los derechos del aficionado y llevar a cabo campañas de sensibilización y educación en valores, en colaboración con las instituciones, entre los jóvenes para luchar contra la violencia en el fútbol.

"Trabajamos con la OND -Oficina Nacional de Deportes- y los directores de seguridad y de partido. Las personas que están en las gradas de animación son difíciles de reconducir. Son sectores que utilizan el fútbol en su beneficio. No habría que darles entradas, evitar que viajen ...", sugirió.

No obstante, Guerrero subrayó que "la sensibilidad de los clubes ha cambiado" respecto a estos grupos radicales. "Están apretando muchísimo a este tipo de aficionados. Los estadios son seguros, la violencia ha bajado y LaLiga trabaja duramente y muy firme, aunque siempre habrá algún club que tiene esa mala costumbre. El 'caso Vinicius' es un éxito de LaLiga, que se ha personado en la causa y se ha logrado identificar y sancionar a los infractores. A los peñistas nos meten con esos 'hombres de negro' que no nos representan", indicó.

'CASO NEGREIRA': "ICETA Y EL CSD DEBEN INTERVENIR"

En el 'caso Negreira' consideró que no se puede "criminalizar" a la afición del FC Barcelona. "Parece que el 'caso Negreira' es del Barcelona y la afición no tiene nada que ver. Una cosa son los dirigentes, a los que se debe investigar, y otra la afición, a la que no se debe juzgar. Me preocupa que salen muchas cosas, y el ministro Iceta y el CSD tienen que intervenir, poner medidas. No es ético pagar 6 millones de euros por unos informes arbitrales", lamentó.

Entre los objetivos de Guerrero como presidente figuran "potenciar" la 'marca' AFEPE, una "mayor proyección internacional" y protección de los aficionados. "Queremos firmar convenios con todo el mundo, incluida la Liga F, crear un departamento social y de marketing potentes, consolidar la venta de entradas a través de la aplicación, modernizar el organismo ...", apuntó.

Asimismo, consideró clave que España vuelva a organizar un Mundial de fútbol en 2030, pues "potenciaría" a los aficionados. "Lo más importante es que tenemos que proteger al aficionado y crear una estructura profesional. Y no digo tener voto, pero sí voz en todos los estamentos del fútbol", deseó.