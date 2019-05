Jorge Vilda: "Llevamos toda la vida preparándonos para este Mundial"

Publicado 27/05/2019 13:14:44 CET

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional absoluto de fútbol femenino, Jorge Vilda, reconoció que afrontan un "momento de máxima expectación", a semanas de disputar en Francia el segundo Mundial de la historia, una cita que llevan preparando "toda la vida" y para la que pide "tener los pies en tierra" y "no mirar más allá" del debut ante Sudáfrica, al tiempo que dejó claro que su misión inicial cuando llegó al cargo fue la de que las jugadoras "recuperasen la confianza en sí mismas".

"Estamos en un momento de máxima expectación. Todo ha cambiado mucho en estos últimos cuatro años y ahora vivimos un momento único tanto social como deportivamente. Llevamos 15 días preparando el Mundial, pero realmente llevamos toda la vida preparándonos. Estamos con la máxima motivación y vamos llegar física y mentalmente preparados", celebró Vilda en su participación de este lunes en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Lotería y Apuestas del Estado, y Liberbank.

El técnico insistió en que en la cita de Francia, "el primer objetivo es seguir siendo mejores y dando pasos adelante, que el fútbol femenino crezca". "En los últimos años así lo hemos hecho, intentando enfrentarnos a las mejores y nos hemos expuesto, pero tenemos que ser valientes. Los pasos que hemos dado han sido los adecuados y las distancias con las grandes potencias se está acortando", advirtió.

"Todos los partidos que han jugado nuestras jugadores de máximo nivel con sus clubes también están haciendo que sean mejores. Vamos a llegar bien preparados y es muy importante el cómo lleguemos física y mentalmente. A partir de ahí, el objetivo más inmediato es ganar el primer partido en la historia de un Mundial y luego seguir para ganar el siguiente, no podemos mirar más allá", añadió Vilda.

Este recordó que lograron su billete para el Mundial con "una fase de clasificación inmaculada". "Fuimos los primeros que lo logramos, con los ocho partidos ganados, en algunos jugando muy bien y eso genera algunas expectativas, pero hay que tener los pies en tierra y saber dónde estamos", remarcó.

Además, subrayó que afrontarán "el grupo más difícil" del torneo. "Sudáfrica es la más potente de África, con jugadores muy rápidas y ya es un mito eso que se decía que las selecciones africanas no estaban tácticamente organizadas", apuntó el seleccionador, que eligieron medirse en un amistoso a principios de mayo con Camerún por sus semejanzas con este rival.

Luego tocará la potente y favorita Alemania, "a la que nunca se ha ganado". "Pero tenemos el dato bueno de que en noviembre empatamos a cero y creo que estuvimos cerca de ganar. Hace cinco o seis años nos costaba incluso pasar del centro del campo", indicó el madrileño que, finalmente, sobre China, detalló que "se diferencia por la preparación".

"No tiene una gran liga, pero pasan mucho tiempo juntas consiguiendo automatismos. Son solidarias, trabajan en equipo y no se salen del guión, lo que puede ser también una debilidad", agregó al respecto.

Pero el preparador del combinado nacional tiene claro que la mirada debe estar puesta en el debut del 8 de junio y no poner "los esfuerzos en hacer cábalas" de hasta donde pueden llegar. "Yo me pongo en el peor de los escenarios que es perder los dos primeros partidos e ir 0-0 en el último minuto, e incluso ahí tendremos opciones de clasificarnos. Quiero que mis jugadoras no dejen de creer porque tienen potencial", comentó.

"ME PROPUSE QUE LA JUGADORAS RECUPERASEN LA CONFIANZA EN SÍ MISMAS"

Vilda tampoco olvida que actualmente son "las 13 del ranking FIFA" y que las que están delante tienen teóricamente más opciones, y confirmó que han buscado, primero, "los rivales más duros posibles" en la preparación, y luego "los que se asemejaran más" a los de la fase de grupos. Así, se midieron con Canadá el pasado viernes porque su "nivel físico" es parecido al de Alemania, mientras que el día 2 se enfrentarán a Japón por sus "semejanzas" con China.

De la preparación, destacó la "gran experiencia" de jugar en enero contra los Estados Unidos, "la primera potencia mundial". "Te das cuenta de la velocidad a la que van y lo técnicas que son a esa velocidad", resaltó. Las americanas serán una de las favoritas al título junto a Francia, que "hasta ahora no había sido capaz de conjuntar una gran selección", Alemania e Inglaterra.

Jorge Vilda accedió al cargo justo después del histórico Mundial de Canadá como relevo de un Ignacio Quereda, con el que las internacionales mostraron su poca sintonía. "Lo primero que me propuse fue que recuperasen la confianza en sí mismas. Tenemos a grandísimas jugadoras y ahora necesitamos que lo demuestren en una gran competición. Tienen mejor bagaje competitivo que en 2015", expresó.

"Nuestro estilo es reconocible y habitualmente dominamos el juego y sometemos al rival, pero nos hacen defensas muy cerca de su portería y eso nos ha costado. Nos ha costado meter gol y como defendemos tan lejos, con una que tienen nos hacen gol. Hemos puesto medidas para ser mejores y no perder nuestra esencia, pero debemos tener alternativas para atacar, planes B y C para los sistemas ultradefensivos e incluso estar preparados para tocar el séptimo de caballería y si tiene que subir nuestra portear a rematar un corner o jugar con nueve delanteras", declaró el seleccionador sobre la forma de jugar del equipo.

En cuanto a la lista de convocadas, se refirió al caso de Patricia Guijarro, que acaba de salir de una lesión que no fue "común" y que ha entrado pese a llevar cinco meses in jugar. "Está en perfectas condiciones y ahora debe coger ritmo. Ha entrenado excepcionalmente bien y el viernes ante Canadá tuvo 15 minutos y buenas sensaciones", afirmó.

"La cuidaremos porque sabemos que puede ser muy importante. Ahora mimos tenemos a la mejor jugadora del mundo Sub-20 hasta el año que viene y lo que ha hecho con su club y en las categorías inferiores son suficientes credenciales para estar con la selección", agregó de la joven centrocampista balear.

Cuestionado por la ausencia de Vero Boquete, una de los primeros grandes referentes del fútbol femenino en los últimos años, confesó que han seguido "muy cerca" sus evoluciones en el fútbol estadounidense. "Ha hecho buenas actuaciones y tanto ella como cualquiera con pasaporte español tenemos el deber y la responsabilidad de saber lo que está haciendo", puntualizó.

"Estoy convencido de que las 23 que van son las que pensamos que nos van a acercar más a la victoria y que nos van a hacer más competitivos y con alternativas. Queremos lo mejor para la selección, pero todas pueden volver. Algunas que llevan muchos años sin venir han vuelto y aquí no le hacemos la cruz a nadie por un error deportivo o de cualquier motivo, siempre pensamos que puede haber segundas, terceras o cuarta oportunidades", sentenció al respecto.

Finalmente, Jorge Vilda remarcó que esta selección "funciona como una familia unida". "He visto crecer a muchas desde que eran pequeñas y ese es el mayor orgullo, el ver que hemos crecido juntos. Ahora tenemos referentes y las niñas ya no quieren ser como Messi o Iniesta, quieren ser como Amanda (Sampedro) o Silvia (Meseguer), y ese es el mayor de los orgullos junto con que nuestra selección sea respetada en todo el mundo. Pero es también una responsabilidad que asumimos y puedo confirmar que mis jugadoras se lo van a dejar todo", concluyó.