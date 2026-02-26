José Alberto López no estará en Castellón después de ser intervenido por una complicación vascular

Archivo - El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, fue intervenido este miércoles de una complicación vascular tras una operación quirúrgica programada, que requirió de asistencia en urgencias, y no podrá estar presente en el banquillo del SkyFi Castalia este sábado en el duelo que mide a los cántabros ante el Castellón.

El comunicado emitido por el conjunto santanderino apunta que el técnico se encuentra "bien y en reposo" y que la próxima semana "será valorado nuevamente" para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria. "Desde el club le deseamos una rápida recuperación y esperamos verle muy pronto liderando al equipo tal y como acostumbra", concluye la nota.