El joven argentino Tiziano Perrotta firma por el Elche CF hasta 2032 - ELCHE CF

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF anunció este jueves una nueva incorporación para la próxima temporada con el fichaje del joven delantero argentino Tiziano Perrotta, de 19 años, quien firma hasta 2032.

"El Elche Club de Fútbol incorpora a una de las grandes promesas del fútbol argentino con la llegada de Tiziano Perrotta, que se convierte en nuevo futbolista franjiverde y firma un contrato que le vincula al Club hasta junio de 2032", dice la nota oficial.

"La incorporación se ha formalizado después de haberse abonado su cláusula de rescisión, permitiendo su llegada en propiedad al Elche CF", añade. Perrotta se formó y dio sus primeros pasos como profesional en Banfield, equipo de la Primera División de Argentina, apuntando a una de las promesas del fútbol de su país.

"Perrotta destaca por su calidad técnica, capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo y personalidad para asumir responsabilidades con el balón. A ello suma inteligencia en la toma de decisiones, movilidad y una gran capacidad para seguir evolucionando en un contexto de máxima exigencia", celebra la nota.

El Elche sigue reforzándose para una nueva temporada en LaLiga EA Sports, que comienza esta misma semana, con los fichajes ya anunciados de Facundo Buonanotte, Javi Morcillo y Fer Niño, además de la compra de los cedidos Víctor Chust y Gonzalo Villar.