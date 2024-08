Juan Musso: "El Atlético lo tiene todo para ser un equipo campeón, estoy cumpliendo un sueño"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero argentino Juan Musso está "cumpliendo un sueño" con su llegada al Atlético de Madrid, al que llegó este martes en calidad de cedido por la Atalanta italiana dispuesto a "competir" en un equipo que "lo tiene todo para ser campeón".

"Este es un sueño que estoy cumpliendo, un sueño que se me hace realidad. No dudé cuando vi la posibilidad de venir y gracias a Dios estoy 'acá', después de haberlo soñado y deseado tanto", señaló Musso en una entrevista a los medios oficiales del club publicada este miércoles.

El futbolista reconoce que el Atlético "es de los mejores clubes del mundo" y que cuenta "con una hinchada increíble". "Estuve en el Metropolitano en un partido con la selección y la verdad es que el estadio me sorprendió. Tuve la suerte de conocer varios estadios de Europa y creo que este es uno de los más lindos", subrayó.

"Estoy listo para empezar a competir y a trabajar con en el grupo y en el equipo", añadió Musso que conoce al técnico Diego Pablo Simeone y al entrenador de porteros Pablo Vercellone porque cuando tenía "16 años" le llevaron a su "primera pretemporada en Racing", y de los que elogia su manera de "trabajar" y "la mentalidad que tienen". "Es un cuerpo técnico que me encanta y que me pone muy feliz que me haya elegido y hoy poder estar 'acá'", confesó

"Con Rodri (De Paul) coincidí en todos lados, en Racing, Udinese, en la selección, con Nahuel (Molina) también coincidí en Udinese y en la selección, con 'Juli' (Álvarez) y Ángel (Correa) en la selección. Me han hablado muy bien del grupo, del club, del ambiente que hay", añadió.

Finalmente, el guardameta considera que el Atlético "lo tiene todo para ser un equipo campeón, para apuntar a objetivos altos y competir en el máximo nivel como lo hace siempre y ha hecho". "Estoy dispuesto a competir, a ganarme un lugar y estar en este grupo hermoso que es lo más importante", sentenció.