Juanma Morales trataría de ver si puede sacar la Supercopa de Arabia Saudí y contaría con Luis de la Fuente

El directivo presenta un programa con 200 medidas y con Sampedro, Torrecilla, Silva, García Mera o García Aranda en su equipo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El directivo español Juanma Morales, presidente de Eurocommerce, presentó este jueves su proyecto para presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una candidatura en la que se ha rodeado de gente conocedora del fútbol en varios ámbitos y del mundo del marketing y del patrocinio.

Junto al, hasta próximo 31 de diciembre, también director general del Grupo IFA, estuvieron a su lado en esta presentación celebrada en Madrid las exfutbolistas Amanda Sampedro y Virginia Torrecilla y los exftubolistas David Silva y Luis Millas como cabezas visibles de un equipo compuesto principalmente por ocho personas más y que llega a cerca de una treintena que trabaja en el proyecto.

Así, en la candidatura de Morales también va el excolegiado José María García Aranda, los exjugadores de fútbol Julio García Mera y Julián Melero, la exjugadora de baloncesto Raquel Ros, experta en patrocinios deportivos, Francisco Puertas, expresidente de la AD Mérida, y Javier Sobrino, Paula Almansa y Lorena Torres, expertos en alto rendimiento y en la industria del fútbol.

"Estoy tremendamente reconfortado por estar acompañado por personas que son referentes. Estamos superorgullosos del equipo, todos son importantes. Estas 12 personas no son las únicas, hay casi 30 trabajando en la sombra", indicó Juanma Morales, que confesó que ni Amanda Sampedro, ni Virginia Torrecilla, ni David Silva ni Luis Milla le han pedido "nada". "No hemos hablado de sus funciones todavía, pero van a tener responsabilidades si Dios quiere", confirmó.

Sobre sus proyectos deportivos, el empresario admitió que si sale elegido "primero hay que informarse", aunque sí dejó claro que les gustaría "tener lo antes posible unas direcciones deportivas que ahora no existen en las selecciones para su correcto funcionamiento".

En este sentido, sí dejó claro que no tocará el puesto de Luis de la Fuente al frente de la Absoluta Masculina. "Si nos vamos a los números, es el actual campeón de Europa, el segundo menos remunerado en la Eurocopa y se ha sabido ganar la empatía y la confianza de la sociedad, por supuesto que a día de hoy es mi seleccionador", aseveró.

Más complejo le parece traer de vuelta la Supercopa de España porque "hay obligaciones contractuales que uno no puede romper". "Hay un compromiso hasta el 2029. Mi opinión personal es que se debe jugar en España porque seguro que se puede activar y generar más rendimiento. Tenemos que ver cómo podríamos solucionar esa situación", recalcó.

Por su parte, Luis Milla recordó que en la RFEF "se han hecho las cosas muy bien a nivel deportivo durante los últimos 35-40 años" y que él en su etapa como seleccionador se encontró "bien y sin ninguna presión. "Creo que ahí está la clave del éxito, pero estoy también un poco con la idea de que tenemos que cambiar la gestión, ser más honestos y más ejemplares. La gente que sea profesional en su cargo continuará", advirtió.

David Silva, miembro de la histórica que logró el triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa, confesó que "no hizo falta" que Juanma Morales le convenciese y que no dudó "ni un minuto" en unirse al proyecto. "La imagen que hemos transmitido al mundo fuera de los campos ha sido lamentable. He estado mucho tiempo ahí y he sentido vergüenza", afirmó el canario.

Finalmente, Amanda Sampedro apuntó a la necesidad de que haya "muchos más campos" para que puedan jugar más niñas y aumenten las licencias, pidiendo "ser humildes" para fijarse "en países que lo están haciendo bien como Inglaterra", mientras que Virginia Torrecilla insistió en que "se necesita involucración en el fútbol femenino para que las niñas puedan disfrutar del fútbol".