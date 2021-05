Los jugadores del Real Madrid se despiden con cariño del "maestro" Zidane

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Casi toda la plantilla del Real Madrid se ha despedido este jueves de manera muy emotiva del que ha sido su técnico durante los dos últimos años, Zinédine Zidane, al que han calificado de "maestro" y "hermano", tras una segunda etapa que se ha cerrado con un año sin títulos.

"Gracias hermano por todo lo que me has dado tanto colectiva como personalmente... Estoy orgulloso y honrado de haber podido avanzar y crecer contigo. Nos vemos", escribió Benzema en su cuenta de Instagram al conocer la noticia. De la misma manera, su otro compatriota, Raphael Varane, también expresó su adiós al técnico.

"Desde que llegué a Madrid hace 10 años has sido más que un entrenador, un maestro. Me ayudaste a crecer como jugador y como persona. Has sabido llevar con clase a esta generación dorada hacia la cumbre (¡y varias veces!). Nunca podría agradecerte lo suficiente todos los consejos que me has dado, ya sea en el campo o fuera de él. ¡Gracias de nuevo, jefe! Buena suerte y espero que nos vemos pronto", indicó.

Por su parte, Sergio Ramos fue de los primeros en despedir a Zidane. "Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo míster", sentenció el central merengue, que acabó su publicación con un "Merci" para el ya expreparador madridista.

Además, Casemiro reconoció que debe a Zidane "gran parte" de lo que es como jugador. "Admiración eterna", indicó el brasileño, en la misma línea que su compañero Toni Kroos, que un día antes confiaba ciegamente en que 'Zizou' continuase. "Ha sido un placer. Gracias", sentenció el germano.

Carvajal, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Lucas Vázquez, que incluso pudo despedirse en persona este jueves en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y otros como Mariano, Odriozola, Marcelo, el canterano Víctor Chust -muy agradecido al técnico que le hizo debutar- Nacho, Courtois, Militao y Modric también mostraron su afecto al técnico que "tanto ha dado" estos años al club.

Quienes no escribieron nada tras su adiós fueron Isco Alarcón y Eden Hazard, dos futbolistas que han perdido protagonismo esta temporada. El malagueño, por su rendimiento se fue vio apartado de la titularidad, y el belga por las recurrentes lesiones, pero ninguno gozó de la mejor de sus temporadas.