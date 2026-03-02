Julen Agirrezabala sufre una lesión en el menisco

Archivo - El portero del Valencia Julen Agirrezabala. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero del Valencia CF Julen Agirrezabala sufrió una lesión en el menisco de su rodilla izquierda en el entrenamiento del pasado viernes y será sometido a pruebas en Vitoria para determinar el grado de la lesión y ver tratamiento al que se someterá, según informaron los servicios médicos del conjunto che este lunes.

"Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que Julen Agirrezabala padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, ocurrida durante una acción fortuita en el entrenamiento del pasado viernes. El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria", apunta el comunicado médico emitido por el equipo che.

El guardamenta vitoriano, que no juega desde que se lesionara muscularmente el pasado 5 de enero durante un entrenamiento, ha vuelto a sufrir un nuevo contratiempo a nivel físico que lo podría mantener alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada.