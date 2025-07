Jules Koundé confirma su renovación hasta 2030: "No tenía intención de salir"

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Jules Koundé ha anunciado este miércoles desde Corea del Sur, en el marco de la gira asiática del equipo blaugrana, que ha alcanzado un acuerdo con el club para renovar su contrato hasta 2030, que será efectivo en los próximos días al regreso de la gira.

"La renovación es una cuestión de días, cuando regresemos. Creo que todo está finalizado, así que estoy contento por esto. Ha sido bastante rápido, tanto el club como yo teníamos la misma idea de seguir", explicó el jugador francés a los medios desplazados.

Koundé se mostró satisfecho por el rumbo del proyecto deportivo y su papel en el equipo. "Estoy muy contento con el equipo y con la ambición del club. Estoy muy agradecido de estar en un club donde cada año se pelea por todos los títulos. No tenía ninguna intención de salir", reiteró.

Sobre la actual situación del vestuario y el futuro de la capitanía, Koundé fue prudente y solidario con su compañero Marc-André ter Stegen, actualmente ausente por lesión tras ser operado de nuevo de sus problemas de espalda.

"Marc-André no está ahora mismo con nosotros y no es algo de lo que estemos hablando. Sabemos que es una situación difícil para él como compañero y persona. Sé que lo está pasando mal. La cuestión del capitán no es una pregunta para mí", matizó.

En cuanto a su rol en el campo, el internacional francés reconoció que se ha adaptado bien al lateral derecho, aunque no oculta sus preferencias de jugar como central. "Todavía tengo 26 años. Es verdad que de momento estoy jugando de lateral. Estoy a gusto, estoy mejorando y ojalá este año pueda dar un paso adelante", auguró.

"Siempre estoy a disposición del entrenador. Sabe que puedo jugar en ambas posiciones, aunque por haber sido formado como central, siempre me voy a sentir más central que lateral", se sinceró.

Koundé también se refirió al gol decisivo que marcó la temporada pasada en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Un gol que valió un título. "Es un gol que creo que emocionó al barcelonismo por la circunstancia y por el momento. Fue muy importante y decisivo. Es un bonito recuerdo y no me molesta que la gente me lo recuerde", reconoció.

Finalmente, habló del buen ambiente en el vestuario y de la adaptación de Marcus Rashford, que ha llegado cedido desde el Manchester United, al que está ayudando a integrarse. "Marcus está contento, se ve, sonríe mucho y está alegre en el campo. Me recuerda un poco a mí: alguien un poco introvertido, pero que disfruta mucho", señaló.

"Cada vez se le ve más cómodo. Todo el mundo lo ha acogido muy bien, y yo intento ayudarlo lo mejor posible, sobre todo con el inglés, pero la verdad es que todos lo están haciendo", añadió en este sentido.