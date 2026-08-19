Julián Álvarez y 'Cuti' Romero, fuera de la convocatoria ante el Málaga

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, durante un entrenamiento. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas argentinos Julián Álvarez y Cristian 'Cuti' Romero se quedaron fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para el estreno en LaLiga EA Sports 2026-27 ante el Málaga CF este miércoles (21.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano.

Diego Pablo Simeone no incluyó a 'La Araña' en la lista del primer encuentro en Liga del Atleti, frente al Málaga en el Metropolitano, en medio del ruido por su futuro. "Desde lo deportivo, intentaremos cuidar a la persona y el jugador. No lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Espero que evolucione un poco más en los próximos días y esté un poco más cerca de lo que queremos", dijo el técnico en la previa del partido.

Tampoco estará su compatriota 'Cuti' Romero, que acaba de aterrizar en la disciplina rojiblanca, pero sí aparecen los argentinos Giuliano Simeone y Juan Musso, así como los campeones del mundo con España Álex Baena, Marcos Llorente y Marc Pubill, que acumulan la misma carga de trabajo que Julián Álvarez.

Además, no entraron en la convocatoria los lesionados Alex Sorloth y Thomas Lemar, así como Obed Vargas. Sí se sentarán en el banquillo los canteranos Salvi Esquivel, Jorge Domínguez, Dani Martínez, Jorge Castillo, Arnau Ortiz y Miguel Cubo.

Así, la convocatoria la integran los porteros Jan Oblak, Musso y Esquivel; los defensas Jorge Domínguez, Llorente, Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, José María Giménez, Dani Martínez, Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Castillo, Giuliano, Baena, Kang-in Lee, Arnau Ortiz, Carlos Martín, Ademola Lookman y Cubo.