La Junta Directiva de la RFEF aprueba unos ingresos para 2026 de 403,5 millones de euros

La Junta Directiva de la RFEF ha aprobado unos ingresos para 2026 de 403,5 millones de euros. - RFEF

El presupuesto prevé un aumento de 8,4 por ciento el próximo año gracias a la selección española y las competiciones oficiales

LAS ROZAS (MADRID), 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado en su reunión celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) un proyecto de ingresos para 2026 de 403,5 millones de euros, un 8,4 por ciento más respecto a este año gracias a las aportaciones por la selección española y las competiciones oficiales.

Con ocasión de la disputa del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina de la UEFA, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha reunido a la Junta Directiva en Madrid para someter a aprobación el proyecto de presupuestos de 2026 que se presentará a la Asamblea General de dicho organismo.

El presupuesto ordinario asciende a 403 millones de euros, en tanto que el de inversiones suma un total de 39 millones. Según informa la RFEF, se trata de unos presupuestos que refuerzan el compromiso con el fútbol no profesional, con un aumento de los recursos destinados al fútbol base y formativo, gracias al crecimiento de los ingresos; mejoran las dotaciones de las selecciones nacionales; y abordan distintos programas de inversiones en instalaciones y tecnología que deben contribuir a modernizar la gestión de las actividades federativas.

En comparación con el presupuesto ordinario de 2025, el aumento previsto es de 31 millones de euros, un 8,4 por ciento más. Una parte importante de los cambios en ingresos y gastos tiene que ver con el calendario de competiciones internacionales de las selecciones.

Así por ejemplo, se prevé que la participación de la selección absoluta masculina en el Mundial de 2026 genere un crecimiento superior a los 22 millones. Impactos similares, aunque de menor cuantía, se producirán a través del resto de competiciones y partidos amistosos de las selecciones.

El nuevo modelo de comercialización de los derechos audiovisuales de las eliminatorias de la Copa del Rey mejorará "de forma relevante" los ingresos netos de la RFEF por esta vía, si bien el ingreso bruto por la venta de dichos derechos, y su correspondiente distribución a los clubes profesionales, se reducen en el presupuesto de 2026, pues esa función se gestiona parcialmente a través de LaLiga a partir de la actual temporada.

En todo caso, la partida de ingresos por derechos audiovisuales seguirá siendo la más importante, con 111 millones de euros, más de la cuarta parte del total.

Los ingresos por patrocinios aumentan hasta los 89 millones, siendo este concepto el segundo que más recursos aporta a los presupuestos de la RFEF, un 22%. En conjunto, por tanto, derechos audiovisuales y patrocinios sumarán más de 200 millones de euros, financiando de este modo la mitad de todos los gastos de la RFEF.

En el capítulo de gastos, destaca la aportación de la RFEF al fútbol aficionado y fútbol base, mediante distintos programas de ayudas a clubes no profesionales y a las federaciones autonómicas. Así, los gastos y ayudas a clubes en competiciones de ámbito estatal tanto masculinas como femeninas, de fútbol 11, fútbol sala y fútbol playa suman 87 millones de euros, 7 más que en 2025. Las ayudas a federaciones autonómicas alcanzarán los 40 millones, con programas destacados para digitalización y mejora de necesidades.

Finalmente, la Junta Directiva ha aprobado también el presupuesto de inversiones para 2026, por una cuantía de 39 millones de euros destinados, entre otros proyectos, al Plan Director de la Ciudad del Fútbol, edificios administrativos y tecnologías de información y comunicación, y la incorporación de un nuevo edificio.