Justin Kluivert no seguirá en el Leipzig

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo neerlandés Justine Kluivert no continuará en el RB Leipzig, en el que militó como cedido la pasada temporada, después de que el club alemán decidiese no ejecutar la opción de compra por el jugador de la AS Roma.

El jugador de 22 años, hijo del legendario Patrick Kluivert, recaló en los 'toros rojos' procedente del club italiano en octubre pasado y jugó un total de 27 partidos en el equipo anotando tres goles.

En ese tiempo, Kluivert contribuyó a que el RB Leipzig terminase segundo en la Bundesliga, además de alcanzar la final de la Copa Alemana y los cuartos de final de la Liga de Campeones.