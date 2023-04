Justin Quiles y Lost Frequencies completan el cartel del 'LaLiga Music Experience' en Madrid

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante estadounidense Justin Quiles y el DJ belga Lost Frequencies completarán el cartel de la segunda edición de concierto 'LaLiga Music Experience', que se celebrará el 16 de junio en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

De esta manera, se unirán a la cantante española Aitana, al colombiano Sebastián Yatra y al grupo australiano Nervo, ya confirmados desde hace semanas para un concierto organizado por NSN con la colaboración de LaLiga y que ofrecerá más de seis horas de música en directo en el recinto atlético.

'LaLiga Music Experience' se puso en marcha la pasada temporada para celebrar el final de cada curso liguero junto a los aficionados al fútbol y la música. Cada año cambiará su localización, celebrando todas sus ediciones en estadios de LaLiga Santander.

La venta de entradas oficial se está llevando a cabo a través de la ticketera Seetickets con opciones que van desde los 49,99 euros. Ya hay dos zonas agotadas y otras con poca disponibilidad. Las últimas entradas a precio reducido estarán disponibles de forma limitada, ya que después estas sufrirán un aumento conforme se acerque la fecha del evento.

En su primera edición, celebrada en el RCDE Stadium de Barcelona con las actuaciones de Rauw Alejandro, Bizarrap, María Becerra, Steve Aoki y Juan Magán, se congregaron más de 23.000 personas en un show de más de seis horas de duración.

La organización y producción de estos conciertos corren a cargo de Never Say Never (NSN), la agencia del futbolista Andrés Iniesta, con la colaboración de LaLiga.