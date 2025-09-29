Kairat Almaty - Real Madrid, jornada 2 de la Champions League: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este martes al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, una visita algo incómoda por su largo desplazamiento hasta la ciudad kazaja y por ser después de la contundente derrota en el derbi del Riyadh Air Metropolitano, que obliga a los blancos a pasar página rápido, frente a un equipo de menor nivel pero cuyo rendimiento en casa es sobresaliente.

POSIBLES ALINEACIONES

Kairat Almaty: Kalmyrza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata; Kasabulat, Arad, Jorginho; Mryinskiy, Satpaev y Gromyko.

Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Camavinga, Ceballos, Valverde; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Kairat Almaty de la jornada 2 de la fase liga de la Liga de Campeones se disputará el martes 30 de septiembre a las 18.45 horas en el Almaty Ortalyk Stadion.

DÓNDE VER

El duelo entre los kazajos y los blancos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones.