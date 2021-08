Kang In Lee se marcha del Valencia

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF anunció este domingo el fin de su relación con el jugador surcoreano Kang In Lee, sin especificar los motivos ni el próximo destino de su canterano.

"El Valencia CF comunica que ha finalizado su relación contractual con Kang In Lee. El jugador surcoreano, que llegó a la Academia del VCF con 10 años, finaliza de este modo su etapa como jugador de nuestro Club", apunta el comunicado oficial.

A los 20 años, Lee abandona el club dando gracias a la afición y a la familia 'che'. "En el Valencia CF me he formado como futbolista, pero sobre todo como persona. Los valores que he aprendido en su Academia espero sean el motor que guíe mi futuro. Agradezco eternamente a todos los compañeros, entrenadores y profesionales del club que he tenido tanto en la etapa de formación como en el primer equipo", escribió en su Instagram