Kang-In Lee: "Vengo con la ambición de poder ganarlo todo en el Atlético de Madrid"

1111060.1.260.149.20260817133559 El jugador surcoreano Kang-in Lee posando con la camiseta del Atlético de Madrid durante su presentación. - DENNIS AGYEMAN

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atacante surcoreano del Atlético de Madrid Kang-In Lee ha comentado este lunes que llega al conjunto colchonero con "la ambición de poder ganarlo todo" y destacó la "pasión" con la que el técnico argentino Diego Pablo Simeone vive el día a día.

"Estoy muy contento de unirme a este gran club, con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de ayudar al equipo y poder ganar muchos títulos juntos. Vengo con la ambición de poder ganarlo todo. He venido aquí porque creo que podré ganar la Liga. Solo tengo en mi mente ayudar al equipo para que pueda ganar", afirmó el surcoreano durante su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid.

Kang-In Lee afirmó que desde pequeño comprobó "lo grande que es el Atlético de Madrid". "Este equipo está preparado para ganar, que es lo más importante del fútbol. Tenemos grandísimos futbolistas y un grandísimo cuerpo técnicos. Es muy importante esa mentalidad de querer ganar todo. Creo que vamos a poder cumplir nuestros objetivos con esta ambición", agregó.

El ex jugador del PSG habló de su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone, del que le ha sorprendido su "pasión". "Pasa el pasa día a día con mucha pasión, con muchas ganas y al final eso lo transmite a los jugadores. Los días que he estado con el equipo han sido muy intensos. He disfrutado muchísimo por cómo se vive y estoy muy feliz de estar con él", explicó.

"A diferencia de otros equipos, el Atlético de Madrid tiene mucha pasión y es un equipo muy familiar. En cuanto al cuerpo técnico, el ambiente sobre todo es muy familiar, se cuidan los unos a los otros. Mi objetivo ahora es adaptarme y dar buenos momentos a los aficionados del Atlético. Mi intención es que sea el club que tenga el mayor número de fans coreanos en Madrid", añadió.

El internacional surcoreano llevará el dorsal número 7, "un número muy especial" que han llevado "grandísimos futbolistas y muchas leyendas". "Intento no pensar en el número, lo importante es aportar y ayudar al equipo a mejorar día a día. El día del debut va a ser muy especial para mí y para todos los atléticos. Me han contado que la afición es la mejor del mundo, que siempre están junto al equipo", concluyó.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, apuntó que es un jugador al que seguían "desde hace unos años por su enorme calidad". "Tiene la ilusión de defender la camiseta rojiblanca. Estoy convencido de que serás un pilar muy relevante en nuestro equipo y que harás muy feliz a todos nuestros aficionados", expresó.