Kerolin Nicoli: "Demostraré en el campo el esfuerzo que ha hecho el Barça para traerme"

La nueva delantera del FC Barcelona Femení, Kerolin Nicoli, en su presentación - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva delantera del FC Barcelona Femení Kerolin Nicoli ha asegurado este miércoles, durante su presentación oficial como jugadora azulgrana, que quiere responder sobre el terreno de juego a la confianza depositada por el club catalán tras convertirse en el fichaje más caro de la historia de la sección, y ha afirmado que demostrará "en el campo" el esfuerzo realizado para incorporarla.

"Voy a demostrar en el campo el esfuerzo que ha hecho el Barça para traerme. Estoy muy agradecida por la oferta y por todo lo que el club ha hecho para que pudiera estar aquí. Creo que hice una muy buena temporada en el Manchester City y ahora quiero responder sobre el césped", declaró a los medios.

La internacional brasileña confesó que, en un primer momento, le costó creer el interés del FC Barcelona porque todavía tenía contrato con el Manchester City, aunque pronto entendió que estaba ante una oportunidad única.

"Al principio no me lo creí porque tenía contrato con el City y pensaba que no era posible. Luego hablé con mi agente y entendí que era una oportunidad para cumplir un sueño. Pensé que quizá no volvería a tener una ocasión así y me pregunté: '¿Por qué no ir al mejor equipo del mundo?'. Estaba muy feliz", explicó.

Preguntada por sus nuevas compañeras, evitó señalar a una futbolista por encima del resto y destacó el nivel de toda la plantilla. "Tengo muchas ganas de jugar con todas. Es un equipo con muchísima experiencia y con jugadoras que han ganado muchos títulos. Sé que todas me van a ayudar a ser mejor futbolista", indicó.

Sobre las diferencias entre la liga inglesa y la española, recordó su anterior etapa en el Madrid CFF y aseguró que conoce la competición, aunque considera que la principal diferencia está en la identidad futbolística del Barça.

"Cada liga es diferente. Ya jugué en España y conozco la competición. No creo que haya una diferencia enorme, pero sí es distinto el estilo de juego del Barcelona, que está al máximo nivel y también compite por la Liga de Campeones", comentó.

La atacante brasileña insistió en que llega al conjunto azulgrana con un perfil claramente ofensivo y con la intención de aportar goles y asistencias. "Soy una jugadora muy ofensiva. Siempre miro hacia adelante para marcar goles o ayudar a mis compañeras a hacerlo. Quiero aportar mucho en ataque", resumió.

Kerolin también reconoció que fichar por el Barça puede acercarla a uno de sus grandes objetivos deportivos: convertirse algún día en la mejor futbolista del mundo.

"Voy a dar lo mejor de mí. Sé que aquí voy a mejorar como jugadora y como persona porque el nivel del equipo es muy alto. Las mejores jugadoras del mundo han estado aquí en los últimos años y eso puede acercarme a ese objetivo. Mi mentalidad siempre es mejorar y evolucionar técnicamente", manifestó.

Además, consideró que competir en un club como el Barça también será una preparación ideal para el Mundial de Brasil. "Lo veo como algo muy positivo. Quiero empezar ya y entender cómo funciona todo dentro del campo. Además, jugar habitualmente con el estadio lleno será muy importante para prepararme para un Mundial que se jugará en mi país", apuntó.

La brasileña se mostró igualmente ilusionada por reencontrarse con Vicky López, con quien coincidió en el Madrid CFF. "Conozco muy bien a Vicky. Es una jugadora increíble y con muchísimo talento. Cuando fichó por el Barça me alegré mucho por ella. Ahora estoy muy feliz de volver a compartir equipo y disfrutar jugando juntas", afirmó.

Finalmente, explicó que ya ha podido hablar con varias integrantes del vestuario, entre ellas Ewa Pajor, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Vicky López, Sydney Schertenleib y Kika Nazareth, y agradeció el recibimiento que le han brindado.

"Algunas ya me escribieron antes de venir y me hicieron sentir como en casa, sin presión. Estoy convencida de que poco a poco encontraré mi sitio dentro del grupo. También tengo muchas ganas de compartir vestuario con Kika, porque parece una persona muy divertida y me gusta esa energía", concluyó.

Kerolin también recordó que dos de sus grandes referentes futbolísticos fueron Ronaldinho y Neymar, y destacó la ilusión que le produce vestir ahora la camiseta del mismo club en el que brillaron ambos. "Cuando era pequeña disfrutaba mucho viendo jugar a Ronaldinho y a Neymar. Poder jugar ahora en el club donde ellos estuvieron es algo que me hace muchísima ilusión", señaló.