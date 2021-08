Al-Khelaifi: "Hemos sido muy claros, no vamos a cambiar de postura"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, aseguró que han sido "muy claros" respecto a una posible salida de Kylian Mbappé en este mercado de fichajes y dijo que no van a cambiar de postura si la oferta del Real Madrid sigue por debajo de los 220 millones de euros.

"Fui muy claro, siempre hemos sido muy claros. No vamos a repetirnos cada vez, no vamos a cambiar de postura", dijo Al-Khelaifi este jueves tras el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021-22. "Todo el mundo lo sabe, nuestra posición con Mbappé no ha cambiado", reiteró, convencido incluso de que se quedará y podrán renovarle.

El Real Madrid, que ofreció 160 millones de euros en su primera oferta por el internacional francés, ha subido la cantidad hasta los 180 millones (170+10 en variables) en una segunda oferta realizada este jueves, según informa la edición digital del diario 'Le Parisien'.

Preguntado por el sorteo, después del que el PSG quedase encuadrado en el grupo A junto a Manchester City, Brujas y Leipzig, Al-Khelaifi dijo que "es un grupo que parece complicado". "La Champions League es la mejor competición de clubes del mundo. Queremos jugar grandes partidos. Si queremos llegar al final, tenemos que ganar a todos, prepararnos bien, concentrarnos bien", indicó.

"Queremos ganar todos los partidos. Avanzar paso a paso para sacarle el máximo partido a esta competición. Pero en la Champions, todos los equipos están preparados ... No es fácil (...) Nuestro objetivo es claro. Pero para ganar la Champions hay que estar a tope todo el tiempo, también en la Ligue 1, la semana que viene contra el Reims y los fines de semana posteriores", sentenció.