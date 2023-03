Al-Khelaifi: "La Superliga no es una amenaza, tenemos que dejar los egos, el poder y el dinero"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSG y de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), Nasser Al-Khelaifi, insistió este viernes en que la Superliga europea "no es una amenaza" y pidió "ser fuertes, dejar los egos, el poder y el dinero", al mismo tiempo que expresó que el 'caso Negreira' está "en manos" de la Justicia y la UEFA "hará lo oportuno" con el FC Barcelona.

"No debo decir si estamos o no preocupados, (la Superliga) no es una amenaza para nosotros. Tenemos que estar fuertes, dejar los egos, el poder y el dinero. Me centro en cómo desarrollar nuestras competiciones, en cómo ser mejores, ya habrá anuncios la próxima semana al respecto", expresó el mandatario en el Marca Sport Weekend.

Además de la Superliga, Al-Khelaifi abordó el 'caso Negreira' con los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), asegurando que no tiene "influencia" en el asunto. "El caso está en manos de la Justicia, esperaremos el resultado, la UEFA hará lo que estime oportuno, intentarán proteger el fútbol", señaló.

Tampoco quiso pronunciarse sobre el futuro de los jugadores del parisino Kylian Mbappé, Lionel Messi y Sergio Ramos, reiterando que están "centrados en ganar la liga" francesa. "No sé si continuarán el año que viene, nos centramos en la juventud y los talentos jóvenes, tenemos muchos proyectos a futuro", afirmó.

Preguntado por la Champions, torneo que todavía no ha levantado el PSG, Al-Khelaifi apuntó que "depende de muchos detalles". "Muchos clubes se esfuerzan y luchan por ganarla y hay que tener suerte, esforzarse. No hay margen para el error, porque se pagan caro. Si ganamos, lo merecemos porque nos hemos esforzado, vamos a luchar para conseguirlo", indicó.

"Tenemos que seguir trabajando, tenemos tres superestrellas, pero tenemos otros fantásticos talentos. Los últimos cuatro años han sido fantásticos, es importante desarrollarnos como club cada año, mejorar el equipo y seguir el mismo camino", agregó.

En la charla, el presidente del PSG no dudó en afirmar que "la Premier League es, de lejos, la mejor liga del mundo". "Nosotros tenemos que aprender de ellos y cómo hacerlo mejor. Hay que intercambiar información. ¿Por qué verlo como una amenaza? Hasta ahora han hecho un trabajo fantástico", subrayó sobre la competición inglesa.

Finalmente, Al-Khelaifi reconoció que la posible compra del Málaga CF es "una oportunidad". "Es un club fantástico, pero están en una situación dura y difícil. Pero, ¿por qué no? La Ciudad y el club son fantásticos. Estaríais emocionados si digo que sí estamos interesados, no puedo confirmarlo, no puedo ser más claro", zanjó.