Kiko Narváez: "Me parece increíble que Griezmann no esté nominado para el The Best"

Publicado 04/09/2018 14:28:55 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdelantero del Atlético de Madrid Francisco Narváez 'Kiko' calificó como "increíble" que el ariete rojiblanco Antoine Griezmann no figure entre los nominados al Mejor Jugador de la FIFA, 'The Best', y pidió prudencia para valorar el potencial del equipo del 'Cholo' Simeone que parecía que iba a "ganarlo todo" tras levantar la Supercopa de Europa.

"Me da pereza hablar de premios individuales, pero es obvio y evidente que Griezmann debería estar entre los nominados al 'The Best'. Me parece increíble que no esté entre los tres finalistas -Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah-", dijo en la presentación en LaLiga de la colección de cromos oficial de LaLiga Santander 2018-19 de Panini.

Acerca del inicio de campeonato del conjunto rojiblanco, Kiko dijo que hay que tener calma para puntuar el curso. "Nos gustan los titulares rápidos y, después de la Supercopa de Europa, parecía que iba a ganar la Liga y todo, y que el resto se iba a pelear por el segundo puesto. Hay que tener un poco de prudencia. Griezmann ha madurado, es un tío hecho y a su alrededor tiene a gente como Rodri y Lemar", puntualizó.

En este sentido, consideró que el Atlético va a dar "otro paso adelante" en relación al ejercicio pasado porque cuenta con una mejor plantilla y no ocultó su sorpresa por la rápida aclimatación del centrocampista francés Thomas Lemar, que llegó este verano procedente del Mónaco.

"Ha tenido una adaptación muy rápida. Normalmente a todos les cuesta entre 4 y 5 meses entrar en la rueda. Va a ser un jugador imprescindible. Espero que Griezmann y Diego Costa hagan un temporadón", apuntó el exdelantero atlético.