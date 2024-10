Kimmich: "Sé que se me ha relacionado con el Barça, pero este partido no es más especial por eso"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista alemán Joshua Kimmich, jugador del FC Bayern Múnich, es consciente de que "varias veces" se le ha "relacionado" con el FC Barcelona, pero ha matizado que el partido de este miércoles entre catalanes y bávaros, en la jornada 3 de la fase de liga en la Champions League, "no es más especial" por ese motivo.

"Sé que varias veces se ha hablado de mí y se me ha relacionado con el Barça, pero este partido no es más especial por eso, es especial porque es un club muy importante con una tradición muy rica, muy exitosa y un muy buen equipo", comentó Kimmich en una conferencia de prensa desde el Estadi Olímpic Lluís Companys.

En este encuentro se topará con su antiguo entrenador Hansi Flick. "Claro que siempre es un momento especial jugar contra el Barça. En los últimos años hemos jugado contra ellos bastantes veces y es interesante reencontrarse con Hansi ahora, estamos muy animados", señaló al respecto.

Además, Kimmich admitió la influencia culé en sus inicios como futbolista profesional. "Me marcaron el Barça y la selección española, que ganó tres grandes torneos seguidos. Cuando yo era pequeño, sobre todo Xavi Hernández era mi ídolo, siempre me encantó ver sus partidos. Y sobre todo cuando Pep [Guardiola] era técnico", destacó.

"Creo que el 'tiki-taka' fue como una pequeña revolución por cómo dominaron, cómo consiguieron dominar a sus rivales; y hasta el día de hoy, es un ejemplo a seguir para muchos clubes", apostilló Kimmich, que fue preguntado de nuevo sobre la opción de fichar por el Barça. "En el fútbol uno nunca puede cometer el error de descartar cosas. Ahora bien, para responderte de manera directa, no estoy pensando en eso ahora mismo. Pero ya digo que nunca se deberían descartar cosas", reiteró.

Luego valoró la ausencia de Aleksandar Pavlovic durante este duelo. "Es verdad que nos va a faltar Alex. Hasta ahora ha jugado una temporada impresionante, pero tenemos más alternativas para su posición y vamos a intentar reemplazarlo con todo lo que tenemos. Creo que eso es lo que es importante para un equipo: tener reemplazantes, tener alternativas por si un jugador importante falta", argumentó.

Por otra parte, se congratuló del bien comienzo de temporada en su club. "Me está recordando a la época de Flick porque tenemos una buena racha antes de los partidos internacionales. Llevamos tres partidos sin ganar, pero nuestra manera de jugar fútbol actualmente nos da una muy buena sensación a todos; y si ganamos, todavía más, claro", recalcó.

"Con Hansi también tuvimos una muy buena racha, ganamos muchos partidos, pero no siempre conseguimos ganar los títulos. De momento, todavía no hemos ganado títulos, pero hemos jugado bien y espero poder seguir así. Al final y al cabo, hay que ganar partidos para ganar títulos. Un buen ambiente y un buen fútbol son la base para ganar partidos y creo que estamos en un buen camino; tenemos confianza en nosotros, en nuestra manera de jugar y también queremos ganar", dijo.

Después habló sobre sus comparaciones con Marc Casadó. "También he oído hablar de eso. Sinceramente, tengo que admitir que no he visto ningún partido del Barça. Tengo niños en casa, así que no me da tiempo, intentó irme a dormir temprano y no creo que haya visto ningún partido del Barça de momento. Tengo que dejar al míster el análisis de vídeos para estar preparados desde el punto de vista mental", confesó.

Mientras, recordó la etapa de Flick en el equipo muniqués. "Hansi nos ayudó, devolvió la confianza a los jugadores y creyó firmemente en nosotros cuando muchas otras personas dudaba. De este modo conseguimos jugar un fútbol bastante espectacular que nos fue bien y volvimos a recuperar esa dinámica de jugar un fútbol exitoso", rememoró.

Por último, esquivó el tema de su renovación: "Todo el mundo sabe que lo que hablo con el club es una cosa interna, no lo comparto". "En cuanto al nuevo formato de la Champions, me parece interesante. Pero tanto el Barça como nosotros llevamos una derrota y también por eso el partido de mañana será interesante. Con dos derrotas no sé si todavía será posible estar entre los ocho primeros", concluyó Kimmich.