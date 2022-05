Klopp: "Courtois ha hecho tres paradas increíbles"

PARÍS, 29 May. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, reconoció que el portero belga Thibaut Courtois hizo "tres paradas increíbles" que fueron claves en la derrota de su equipo este sábado en la final de la Liga de Campeones y que aunque hicieron "un buen partido" la derrota evidencia que "no fue suficiente".

"No sé si es increíble porque es un resultado normal en el fútbol. La posesión ha estado al 50 por ciento, y aunque hemos hecho muchos más disparos a portería, lo más importante es la estadística para el Real Madrid y por eso les he felicitado. Han marcado y nosotros no, es la explicación más fácil en el mundo del fútbol. Es difícil para nosotros", expresó Klopp en rueda de prensa.

Para el alemán, "si el portero es el mejor del partido quiero decir que algo malo ha hecho el otro equipo". "Courtois ha hecho tres paradas increíbles, pero necesitamos un poco más de calidad en el último tercio, en el final del partido no ha tenido mucho sentido lo que hemos hecho", comentó.

"Nuestra mejor fase fue después de su gol y también en la primera parte con Mané poniéndoselo difícil a sus centrales. El problema es que cuando ellos juegan con profundidad tienen mucho peligro. He visto muchas cosas buenas, pero no ha sido suficiente", añadió.

Klopp confesó que no había "ayudado" que jugasen su partido número 64 de la temporada, pero que no había sido "la razón" de la derrota, sobre todo por "las ocasiones" que desperdiciaron y que no tienen que ver "con el nivel físico". "Creo que el Real Madrid ha hecho un disparo y ha sido gol. Hemos hecho un buen partido pero cuando se pierde 1-0 no ha sido suficiente. Les he dicho a los jugadores que ya me siento orgulloso, han hecho una temporada impresionante y las dos competiciones que no hemos logrado ganar (Premier y Champions) ha sido por detalles muy pequeños", apuntó.

"El Real Madrid ha hecho lo que necesitaba y requiere una final. Tiene mucha experiencia y con el entrenador más exitoso del fútbol europeo, pero en un partido muy igualado, cuando pierdes pensamos que lo podíamos haber hecho mejor. Lo dimos todo, pero acabamos sin recompensa, así es el fútbol", subrayó el técnico 'red'.

Finalmente, Klopp se refirió al retraso del partido por los problemas en el exterior con la entrada de algunos seguidores. "Sé que muchas familias han tenido problemas a la hora de entrar en el estadio. Va a haber una investigación, he escuchado cosas no muy buenas y ha sido difícil, pero no sé más", sentenció.