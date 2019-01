Klopp: "Es un partido que vale seis puntos"

Publicado 02/01/2019 19:41:41 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, valoró el duelo directo por la Premier este jueves ante el Manchester City como un "partido que vale seis puntos", con el cual podrían dejar a 10 a los de Pep Guardiola, un equipo del que sigue hablando como "el mejor del mundo".

"Lo dije hace unas semanas porque es 100% mi opinión, siguen siendo el mejor equipo del mundo. La manera en la que juegan y todo lo que han logrado y todo lo que lograrán. No ha cambiado nada, solo unos puntos, pero no la preparación para el partido", dijo en rueda de prensa este miércoles.

El entrenador de los 'red' reconoció eso sí que Guardiola puede tener razón en poner al Liverpool en esa posición por encima del resto actualmente. "Lo escuché, dijo 'el mejor equipo en este momento'. Supongo que ningún equipo ha tenido el mes de diciembre nuestro, estamos en un buen momento", comentó.

"Y somos un gran, gran equipo también. Es un partido, y hace un par de semanas estábamos por detrás. Una gran parte del fútbol es hablar de las cosas antes de que pasen", afirmó. "Es un partido muy, muy importante para los dos equipos, será la motivación, es como un partido que vale seis puntos", reconoció.

"Los resultados y las actuaciones dan confianza. No ganamos la Champions pero fuimos capaces de llegar a la final, desde entonces todo es diferente. Si quedásemos nosotros a 10 puntos diría que no es posible recuperarlo, es muy difícil. Pero no es importante lo que pase ahora, estamos en enero", finalizó.