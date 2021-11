Klopp: "Respeto mucho lo que hace Simeone, no podría respetarle más"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, reiteró su máximo respeto por Diego Pablo Simeone porque está haciendo "algo absolutamente excepcional" en el Atlético de Madrid y también tiene claro que este miércoles espera en Anfield "un partido enorme contra un superequipo" que tiene "un estilo específico" como el que él intenta impregnar en su equipo.

"Respeto mucho lo que está haciendo, lo dije antes y después del partido, pero del ámbito privado no podemos hablar el uno del otro porque no nos conocemos muy bien, pero no podría respetarle más. Las cosas que está haciendo en el Atlético y cuánto tiempo lo está haciendo es algo absolutamente excepcional", apuntó Klopp en rueda de prensa recogida por la web del Liverpool.

El alemán se refirió a la polémica surgida en el partido del Wanda Metropolitano porque no pudo estrecharle la mano al argentino al término del encuentro, aunque el 'Cholo' tiene como hábito no hacerlo con ningún rival. "Si hubiera sabido, y no lo sabía, que después del partido no lo hace, no lo habría intentado. Ahora sé que no quiere hacerlo después del partido, así que no hay problema, nos dimos la mano antes y así lo haremos mañana por la noche, supongo que también antes del partido. Entre los dos apretones de manos hay un partido muy importante para nosotros y eso es lo que me preocupa mucho más", remarcó.

"Queremos crear una atmósfera realmente especial en un partido muy emotivo porque no sólo los entrenadores son emocionales, también los jugadores. Ambos equipos son decididos, tienen una gran actitud, luchan por todo y eso es lo que probablemente veremos. Es un partido enorme contra un superequipo, pero nosotros tampoco estamos tan mal", añadió el técnico 'red'.

Por ello, espera "la misma intensidad" de siempre en el Atlético. "Desde que está Simeone nunca jugó un partido como amistoso", advirtió, recordando que por cómo está el grupo, el conjunto madrileño "probablemente necesita tres puntos". "El Atlético es un muy buen equipo y todo el mundo sabe que es difícil jugar contra él", aseguró.

En este sentido, Klopp reconoció que no piensa "demasiado" en la derrota por 2-3 que les costó la eliminación en la temporada 2019-2020 y justo antes de que se parase el mundo por la pandemia. "Ahora, antes de este partido en casa, de vez en cuando piensas un poco en ello. Cuando pensé en este partido más tarde, nunca pensé en un partido de fútbol, en mi mente sólo fue un momento realmente extraño. Si estoy en lo cierto, jugamos un partido bastante bueno, pero perdimos y eso es todo", subrayó.

Sobre la derrota de hace dos semanas en el Metropolitano, el entrenador alemán considera que el encuentro tuvo "diferentes partes". "Empezamos muy bien, marcamos goles increíbles y estábamos dominando cuando, no de la nada, encajamos un gol y luego apareció el estadio con un ambiente era realmente excepcional", opinó.

"Fue un partido difícil y el de mañana será un partido difícil. El Atlético tiene un estilo de juego específico, nosotros también, por lo que probablemente habrá momentos en los que uno puede ser superior. En tus buenos momentos tienes que hacer cosas decisivas y eso es lo que intentaremos mañana de nuevo", agregó el preparador germano.

Klopp también dejó claro que sería "algo grande" sacar la victoria y asegurarse el pase a los octavos y prácticamente el primer puesto, pero pidió calma y "no dar el segundo paso antes del primero". "Y el primero es ganar al Atlético, que ya es bastante difícil", expresó.

Finalmente, admitió que no son "perfectos" en su capacidad defensiva, aunque también le restó importancia. "Tenemos que defender mejor algunas situaciones, de eso no hay duda, pero no siempre podemos discutir esto por un partido. Ganamos al United 0-5 y todo el mundo es muy optimista y luego empatas con el Brigthon a dos y tienes problemas", zanjó.