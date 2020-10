Koeman, sobre Ansu y Pedri: "No es normal que jueguen ya a este nivel"

Sobre las elecciones: "Puede haber cambios y nombres pero no estoy nervioso"

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, cree que "no es normal" que Ansu Fati y Pedri estén jugando, siendo menores de edad, al nivel que están dando y en un club como el Barça, y por ello les pide humildad y trabajo para poder mejorar y a la par disfrutar de su juego.

"No es normal que dos chicos de 17 años jueguen ya a este nivel. Mi consejo es que sean humildes y trabajen mucho porque una carrera es muy larga. Pero en lo que he visto en estos dos meses, son muy buena gente, saben qué hacer y trabajan para mejorar", celebró en rueda de prensa.

Además, el cuerpo técnico está encima de ellos para que no se desvíen del camino correcto. "Nosotros estamos para ayudarles a mejorar y para disfrutar de su juego y que ellos disfruten de jugar con gente como Messi o Piqué, que es algo muy grande", reconoció.

De Pedri, que maravilló en el triunfo ante la Juventus en la 'Champions', destacó que es un chico "muy normal y muy humilde". "Teniendo 17 años y jugando el Clásico y contra la Juventus y hacerlo tan bien, es normal que la prensa vaya a por él. Pero es muy humilde, con los pies en el suelo. Si no, somos nosotros quienes tenemos que ponérselos. Puede brillar, si juega", aseguró.

Y, de Ansu Fati, elogios pero también consejos de rendimiento. "Le aconsejo seguir trabajando y mejorando. Ayer estuve hablando con él del tema de la concentración, en eso debe mejorar porque sus pérdidas no son por calidad, son por concentración. Tiene nuestra ayuda cada día, es un talento, tiene proyección, y hay que cuidarle mucho y ayudarle a mejorar cosas. Hay que estar cada día preparado y concentrado para mejorar", apuntó sobre Fati, que el sábado alcanza la mayoría de edad.

Por otro lado, manifestó que tanto el portero Marc-André Ter Stegen como el central Samuel Umtiti todavía necesitan entrenamientos para volver al grupo. "A Marc le falta un poco para jugar y ojalá que pueda estar en condiciones de jugar pronto, no es bueno poner fecha. Necesita un par de entrenamientos más. Samuel no está en condiciones de jugar. Necesita hacer sesiones enteras varios días", opinó.

Quien sí está para jugar, y de hecho lo está haciendo, es un Ousmane Dembélé que tiene claras directrices de juego. "Es creativo, tiene mucha velocidad, es bueno en uno contra uno, puede jugar en ambas bandas, y el equipo necesita ese uno contra uno. Creas espacios. Sobre todo no tiene que perder balones en zonas del campo importantes. Debe mejorar, pero sobre todo buscar el uno contra uno", le indicó su técnico.

SIN NERVIOS POR LAS ELECCIONES

Ronald Koeman es consciente de que, con las elecciones presidenciales que otean en el horizonte, puede haber cambios en el banquillo. Pero afronta tranquilo esta situación. "No sé cómo me puede afectar, no está en mis manos. Soy entrenador de este club, estoy trabajando al máximo para sacar el equipo adelante, lograr buenos resultados y ganar títulos", señaló.

"Para lo demás, hay que esperar. Habrá cambios, pero no estoy nervioso. Estoy metido en mi trabajo. Sé que hasta las elecciones, los candidatos hablan y dicen sus proyectos. Veremos quién será presidente. No me gusta hablar individualmente del tema de los candidatos. Mi trabajo no es para estar contento si alguien habla bien de mí, o estar descontento si no. Lo más importante es que ganemos mañana", comentó.

RECELA DEL ALAVÉS

Con tantos nombres sobre la mesa, de lo que menos se habló fue del rival de este sábado en LaLiga Santander, un Deportivo Alavés del que recela. "El Alavés es muy competitivo, con esa variedad de sistemas. Seguramente esperarán espacios para los dos jugadores de arriba. Nos espera un partido complicado", auguró.

Pero Koeman es consciente de la importancia de este partido tras perder contra Getafe y Real Madrid. "Debemos estar bien y jugar a un ritmo alto para encontrar oportunidades. Estamos en un momento en que necesitamos los 3 puntos en Liga", avisó. "Queremos un ritmo de partido alto, como el del otro día, eso es lo más importante", matizó.

"Es posible repetir el once, pero hay que mirar el aspecto físico. Se nota que el equipo va a más, para mí el partido de la Juventus fue bastante completo, aunque fallamos delante de portería. Se puede cambiar jugadores, tenemos más de once", comentó sobre las rotaciones.