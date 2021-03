Koeman: "No me gusta hablar de doblete, esto cambia rapidísimo"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que "no" piensan en el doblete de Liga y Copa del Rey porque la situación "cambia rapidísimo", y que solo se centran en el partido de este domingo ante la Real Sociedad, además de agradecer la "confianza" que le ha trasladado el nuevo presidente azulgrana, Joan Laporta, con el que se reunirá en las próximas semanas para hablar del futuro del equipo.

"No me gusta hablar de doblete, esto cambia rapidísimo. Hace tiempo fuimos malos, no había nada bueno... Hay que seguir trabajando partido a partido. Vamos cuatro puntos por detrás, tenemos un calendario dificilísimo, cualquier partido es complicado. Tenemos un partido de final de Copa del Rey para ganar, pero es un rival fuerte. Falta mucho para ganar cosas", declaró en rueda de prensa. "Podemos luchar por nuestra trayectoria en los últimos partidos, aspirar a algo, pero nos toca seguir", añadió.

Además, reiteró que es "importante para el club que haya un presidente y un futuro". "Hablamos, es importante tener la tranquilidad de tener a alguien que es la cara del club dentro y hacia afuera. A nosotros nos toca lo mismo, conseguir resultados. Es importante tener a Laporta como presidente", subrayó.

También agradeció las palabras de cariño de Laporta. "Es importante para una persona que destaquen el trabajo que está haciendo. Ya me ha dicho personalmente estas palabras después del partido de París, en el avión; me dijo que tenía confianza, y es importante. Hay que seguir trabajando, porque sabemos que eso puede cambiar mucho, y más rápido si no hay resultados. Tenemos que seguir de la misma manera y sacar resultados", afirmó.

En este sentido, confirmó que hablarán en las próximas semanas de posibles fichajes. "Es verdad que después del partido de mañana tendremos un parón y vamos a tener tiempo de hablar del futuro de este equipo. Estas dos semanas las usaremos para hablar de la gente, de fichajes. Tendremos más tiempo para conocernos más y estar juntos", expuso.

Sobre la Real Sociedad, el preparador neerlandés destacó que es "un equipo fuerte, uno de los que mejor juega de este campeonato". "Quiere construir, presionar al contrario. Tuvimos dos partidos interesantes con resultados justitos, lo que quiere decir que será un partido complicado", manifestó.

"No creo que sea el partido más decisivo. Teniendo menos puntos que el primero, cada partido que no ganemos nos puede costar. Es un campo complicado, un equipo que juega muy bien, con un entrenador con muy buenos aspectos en su juego. Es un partido muy interesante, tenemos que dar la cara y estar a nuestro a nivel con y sin balón. La táctica cuenta mucho en el partido de mañana", continuó.

Por último, "no" cree que pueda "influir" que la Real Sociedad tenga que disputar la final de Copa de 2020 dentro de unos días. "Habrá un parón en LaLiga por los partidos de selecciones, tendrán suficiente tiempo para preparar la final contra el Athletic. No influye en nada. Esperamos un contrario fuerte y lo sabemos, porque es la tercera vez que vamos a jugar contra ellos", concluyó.