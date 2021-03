Koeman: "Si el VAR ha entrado en el penalti es que no lo es"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, mostró su satisfacción por la victoria ante la SD Huesca que les coloca a cuatro puntos del Atlético de Madrid en LaLiga Santander, aunque dejó claro que ya no pueden fallar más porque ya han perdido "bastantes puntos", mientras que criticó el penalti señalado por Cordero Vega a Marc-André Ter Stegen porque considera que si entró el VAR es porque no lo era.

"La decisión duró cuatro o cinco minutos y eso quiere decir que el VAR ha entrado, y si entra es que no es penalti, todo el mundo ha visto que Marc no ha tocado al delantero del Huesca. No entiendo como se puede pitas y complicarse tanto", se quejó Koeman en la rueda de prensa posterior al partido.

Por otro lado, el técnico blaugrana recalcó que "siempre" ha dicho que "hay mucha liga" y celebró que después de perder tantos puntos hayan "reaccionado bien" para estar a cuatro del Atlético. "El equipo está confiado en que podemos luchar, pero no podemos perder más puntos porque ya hemos perdido bastantes", advirtió.

"Hemos mejorado, tenemos más efectividad, hemos bajado los errores en defensa, creo que el sistema de tres centrales ha dado un poco más de fuerza defensivamente y aprovechamos además al máximo la calidad de nuestros jugadores", añadió Koeman.

De todos modos, el exjugador ve "dificilísimo" no fallar en lo que resta de campeonato. "Hay muchos equipos que nos pueden complicar la vida y también depende de nosotros si seguimos con este nivel. No hay ni un partido fácil y cuando no estás bien puedes perder puntos", subrayó.

El preparador culé cree que estuvieron "en general bien" ante el Huesca, aunque no escondió que "la segunda parte fue inferior en comparación con la primera" y elogió a Leo Messi, autor de dos goles el día que igualó a Xavi Hernández como jugador con más partidos en el club.

"Casi no se puede decir más. Es el hombre más importante de la historia del Barca y menos mal que todavía está con nosotros", confesó.