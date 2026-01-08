Koke se convierte en el jugador con más derbis disputados superando a Sergio Ramos

Archivo - El capitán del Atletico de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', ,durante un partido. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', se convirtió este jueves en el jugador con más derbis disputados en la historia con 44 encuentros tras superar al ex jugador del Real Madrid Sergio Ramos, tras participar en las semifinales de la Supercopa de España de este jueves, que terminó con victoria blanca por 1-2.

Para Koke, vallecano de cuna y colchonero de corazón, el duelo contra el Real Madrid nunca ha sido un partido más. El derbi es la fragua donde se forjan las leyendas locales, y el '6' rojiblanco ha sido su protagonista indiscutible durante más de una década con un balance de 13 triunfos, 15 empates y 16 derrotas; con 2 goles, 8 asistencias y 19 amarillas.

Superando la marca de 43 derbis que compartía con el defensor blanco Sergio Ramos, Koke alcanzó este jueves, al disputar las 'semis' de la Supercopa, su partido número 44 contra el eterno rival. Esta cifra no es un simple número, sino el testimonio de una regularidad férrea, una longevidad inusual y, sobre todo, una encarnación del sentimiento atlético.

El Real Madrid es, con diferencia, el equipo al que más veces se ha enfrentado en su dilatada carrera, lo que subraya la centralidad de este enfrentamiento en su trayectoria. Koke es mucho más que el capitán; es el alma máter del Atlético de Madrid. Desde su debut en 2009, ha vivido y respirado la filosofía del club, adaptándose a la evolución del equipo bajo la batuta de Diego Pablo Simeone.

A sus 34 años (cumplidos este mismo jueves), su influencia en el juego y en el vestuario sigue siendo capital. Con más de 700 partidos oficiales con la elástica rojiblanca, un récord absoluto de la entidad, Koke ha sido el faro en el centro del campo, un mediocentro que ha crecido desde la banda hasta convertirse en el timón del equipo. Su palmarés, que incluye dos títulos de Liga (2013-14 y 2020-21), refleja una era de éxitos en la que el Atlético ha plantado cara a los gigantes de Europa.

Más allá del resultado de esta semifinal, su nombre ya está grabado en los anales del fútbol como el jugador que más veces ha defendido sus colores en la batalla de la capital, de las que ya presume de un total de 44, todavía con 34 años y recorrido en el futuro del Atlético de Madrid.