Koke: "Prefiero no hablar de Vinícius porque luego ponen cosas en mi boca que no son"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección ha asegurado que es "mejor ni mencionar" la polémica en torno al delantero del Real Madrid Vinícius, al que se enfrentarán la próxima semana en el derbi, y considera que el club ha realizado "un gran esfuerzo" para "poder competir contra los mejores".

"Yo prefiero no hablar de eso porque luego ponen cosas en mi boca que no son y me empiezan a titular muchas cosas que tampoco son. Prefiero no hablar de ese tema, la verdad. Ha llegado un punto en que es mejor ni mencionarlo. Luego me dicen cosas que no son y no me merezco que mi familia o mucha gente de alrededor lo oiga", señaló en una entrevista en El Larguero.

Además, reconoció que vive la semana del derbi "de manera especial". "Todavía nos queda una semana para llegar. Todavía está el inicio de la 'Champions', que es lo más importante, y pensar en el día a día, Sí es cierto que cuando llegan los días previos a ese partido es especial. Siempre tienes marcado en el calendario el partido contra el Real Madrid porque es el eterno rival y siempre quieres ganarle. Ojalá podamos dar esa alegría a nuestra gente y ganar ese partido", subrayó.

Antes, tendrán el reto de debutar en "una 'Champions' nueva". "Esperemos que nos traiga alegrías y la afrontamos con ilusión desde el primer día. Hemos hecho un buen inicio de temporada y esperemos iniciar también bien la 'Champions'. Ojalá sea este año, pero ya sabes cómo es el fútbol, hay que pelear. Todavía queda mucho para eso. Primero el jueves, que es lo más importante, y ganar", dijo, antes de hablar del rival de este jueves, el RB Leipzig, "un equipo con mucho dinamismo". "Jugamos en casa con un formato un poco raro. Hay que aprovechar los partidos de casa empezando por el del jueves", añadió.

En otro orden de cosas, el madrileño habló del comienzo de LaLiga EA Sports. "El Barcelona ha hecho un inicio espectacular, ha ganado los cinco primeros partidos, el otro día logró una victoria solvente contra el Girona, que hizo una temporada espectacular la temporada pasada... No sorprende porque tiene grandísimos futbolistas. Es candidato para ganar LaLiga. El Madrid ha pinchado dos partidos que empató y nosotros también, pero estamos ahí y queda muchísimo tiempo", declaró.

Respecto a los nuevos fichajes, explicó que ha llegado "gente muy importante y de gran nivel". "También se nos ha ido gente importante que había dado mucho al club. Ha sido un buen inicio de temporada, salvando el empate en casa contra el Espanyol, la gente se está adaptando bien. Hemos tenido salidas fuera de casa complicadas, como Villarreal y Bilbao. El equipo está fuerte, se está adaptando la gente a lo que quiere el míster. El equipo está con ganas, está con una ilusión buena", expuso.

Sobre el argentino Julián Álvarez, destacó "la predisposición que tiene siempre para escuchar" y "la intensidad que le mete en los entrenamientos y en los partidos". "Y luego, obviamente, el gol. Es cierto que ha llegado hace unos días, pero seguro que va a marcar muchos goles para el Atlético de Madrid y va a dar muchas alegrías", indicó, antes de hablar de Conor Gallagher.

"Ha demostrado intensidad, viene de un fútbol diferente como la Premier y se nota. Es un 'box to box' típico de allí, nos viene muy bien, aporta mucha agresividad en el centro del campo y es algo que se echaba en falta", continuó sobre el futbolista inglés.

El centrocampista rojiblanco también cree que la afición colchonera tiene esperanza en este nuevo curso gracias a las incorporaciones. "Se ve la ilusión de la gente con la inversión grandísima del club, tanto con Conor, con Le Normand, con Sorloth... Se ha hecho un gran esfuerzo en el club para poder competir contra los mejores y ahora somos todos nosotros que lo tenemos que demostrarnos día a día estar al nivel que tiene que estar Atlético de Madrid", afirmó.

En otro orden de cosas, considera que esta temporada les están "tirando menos" y el equipo "está más compacto". "Yo creo que la llegada de Robin nos ha venido espectacular en el centro de la defensa. Mientras nos sigan respetando las lesiones, el equipo va a estar bien. Al Real Madrid y al Barcelona, cuando ganaron estas temporadas LaLiga, les hicieron pocos goles. Si te hacen pocos goles, luego la calidad arriba te sirve para marcar más tarde o más temprano", apuntó.

Por último, sobre su futuro en el Atlético tras renovar a principio de temporada, Koke aseguró que va "partido a partido". "Me siento con fuerzas, con ganas y con ilusión. Hasta el día en el que las piernas no me den o sienta que no soy importante para el equipo, voy a intentar estar aquí lo máximo posible y ayudar al equipo", finalizó.