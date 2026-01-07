Koke Resurrección: "Nos vamos a dejar la vida por ganar este título"

El capitán del Atlético de Madrid Jorge Resurrección en el partido de LaLiga EA Sports contra el Valencia en el Riyadh Air Metropolitano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección afirmó que la plantilla rojiblanca se va a "dejar la vida" para ganar la Supercopa de España 2026 la víspera del derbi contra el Real Madrid en la segunda semifinal, que se disputa este jueves (20:00 horas, horario peninsular español) en el Alinma Stadium de Yeda en Arabia Saudí.

"Tenemos una semifinal contra el Real Madrid y nos vamos a dejar la vida por ganar y por llegar a la final, y porque queremos ganar este título", afirmó el futbolista que más derbis contra el Real Madrid -44, con el de este jueves- ha disputado en la historia por delante de Sergio Ramos.

En este sentido, el capitán colchonero restó importancia al dato. "La verdad es que no lo he pensado, sinceramente. Siempre es especial jugar un derbi y una semifinal. Nunca sabes cuándo vas a volver a poder jugar otra semifinal, y entonces más motivación que ésa no hay", manifestó Koke.

El objetivo es, según él, estar siempre "lo más fuerte mentalmente para hacer lo que necesita el equipo". "Ésa es mi mayor motivación, estar lo mejor posible para ayudar al equipo, para que ganemos ya sea el rival que sea, el partido que sea. Estamos en una semifinal, jugamos contra el Real Madrid y ésa es la mayor motivación", recalcó el mediocentro atlético.

Acerca del bajo rendimiento de Julián Álvarez en las últimas semanas, Koke aseguró que a los "grandes jugadores" se les exige "muchísimo". "Obviamente no sólo hay que exigirle a Julián sino que nos tenemos que exigir todos para poder conseguir los objetivos que queremos. Seguro que Julián aparece cuando más se le necesite. Ojalá tenga la fortuna que tuvo en el Metropolitano, donde hizo un partido increíble y apareció cuando el equipo más lo necesitaba, cuando íbamos perdiendo 1-2", recordó.

Abundó en que el delantero argentino "va a tirar" del equipo como en el derbi precedente. "Hizo un tiro al palo, luego marcó el penalti, marcó la falta. Son futbolistas especiales y tengo clarísimo que Julián, en el momento que le necesite el equipo, seguro que va a estar al cien por cien", subrayó.

A pesar de que el Atlético está a sólo dos pasos de inaugurar el palmarés en 2026, el pupilo de Diego Pablo Simeone consideró que "no es la forma más sencilla". "Por la cantidad de partidos podemos decir que sí, pero más sencilla ya te digo yo que no. Sí que es cierto que es lo más cerquita que ahora mismo de un título. Mañana tenemos el primer paso contra el Real Madrid, que es uno de los mejores equipos del mundo, pero va a ser muy difícil, matizó.

Asimismo, pronosticó que será un encuentro "totalmente diferente" al derbi del Metropolitano (5-2) de la primera vuelta de LaLiga EA Sports. "Tuvimos una primera toma de contacto en el inicio de Liga y, por suerte, hicimos un grandísimo partido, pero cada uno es totalmente diferente. Pueden pasar muchas cosas como una expulsión, jugadores que están y otros que no ... Nosotros tenemos una idea de juego y vamos a ir a muerte con ella, vamos a dar el 100 o más para poder ganar", subrayó.

Sobre la baja del delantero francés Kylian Mbappé, dijo que es "uno de los mejores jugadores del mundo". "¿Si cambia mucho? Mañana te lo diré después del partido", apuntó antes de marcharse al entrenamiento en el estadio saudí en el que confía volver a jugar el domingo la final contra el Barça o el Athletic Club.