Kompany asegura que el estado de salud de Musiala "ya no es motivo de gran preocupación"

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, durante un partido de Bundesliga. - Sven Hoppe/dpa

MÚNICH, 4 Sep. (dpa/EP) -

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, aseguró que el estado de salud del jugador Jamal Musiala "ya no es motivo de gran preocupación" para el club, que todavía no ha decidido si el mediapunta podrá jugar contra el Schalke 04 este sábado.

"No siempre daré actualizaciones al respecto en el futuro. Siempre contamos con los mejores expertos que nos ayudan. Jamal también se comunica muy bien sobre el tema", dijo Kompany en rueda de prensa.

El técnico avanzó que tomarán "la decisión correcta desde el punto de vista deportivo" con Musiala. "Él necesita poder jugar y rendir adecuadamente. No tiene ningún problema en ese sentido. Si llegara a volver a ocurrir, ya no es motivo de gran preocupación para nosotros", afirmó.

Musiala sufrió desmayos en dos partidos de pretemporada y el club explicó posteriormente que se habían realizado ajustes en su medicación y que por eso los episodios se hicieron evidentes. El Bayern ya estaba al tanto de la situación desde hacía un tiempo, pero Musiala reveló públicamente el diagnóstico después de los incidentes ocurridos durante los partidos amistosos.

Aún no ha jugado esta temporada con el Bayern y, hasta ahora, se ha perdido la Supercopa, el partido inaugural de la Bundesliga contra el Stuttgart y la primera ronda de la Copa Alemana contra el Osnabrück. "Ha tenido una buena semana completa de entrenamiento. Se encuentra bien. Ya hemos dicho cómo vamos a manejarlo. Veremos cómo se desempeña en el entrenamiento de hoy y luego tomaremos la decisión que sea mejor para Jamal y para el equipo", dijo Kompany.