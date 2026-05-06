Lahm ve a Francia, España y Portugal como "favoritos" al Mundial por encima de Alemania

Archivo - El exfutbolista alemán Philipp Lahm durante un acto - Boris Roessler/dpa - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 6 (dpa/EP)

El exfutbolista alemán Philipp Lahm cree que la selección de su país no figura entre las favoritas para ganar el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México que comienza el 11 de junio, un grupo en el que ve a España, Francia y Portugal.

Doce años después del último triunfo en Brasil, del que formó parte como capitán de la selección germana, Lahm reconoció que, pese a contar con jugadores de primer nivel en clubes importantes, la Alemania dirigida por Julian Nagelsmann todavía no ha logrado consolidarse como conjunto.

"El pasado no ha mostrado que realmente hayamos crecido como equipo en los últimos años o en los últimos torneos", dijo Lahm durante un acto en Múnich organizado por los periódicos 'Münchner Merkur' y 'tz' en relación a un combinado nacional que no gana un gran título desde su cuarto título mundial en 2014 y habiendo caído en las fases de grupos de las Copas del Mundo de 2018 y 2022 y sin alcanzar tampoco ninguna final de la Eurocopa ni de la Liga de Naciones.

"Por eso, los favoritos son definitivamente otros, y es entonces cuando pienso en Francia o España, tal vez incluso Portugal. Pero siempre es posible", sentenció el excapitán germano, retirado del fútbol desde 2017.

Con respecto a un regreso al Bayern Múnich, Lahm fue tajante. "Me mantengo bastante ocupado y lo estoy disfrutando. Mi vida es estupenda. Y por eso, para ser honesto, ahora mismo no estoy realmente pensando en el Bayern", sentenció.