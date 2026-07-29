LaLiga y 380AMK lanzan el observatorio Tech Powerhouse 2026 sobre IA aplicada al fútbol. - LALIGA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha publicado Tech Powerhouse 2026, un observatorio de carácter anual centrado en la tecnología, la inteligencia artificial y la innovación aplicadas a fútbol, elaborado de manera conjunta con la consultora especializada en estrategia e innovación deportiva 380AMK, informa la patronal de clubes en un comunicado.

Para llevar a cabo el informe se han analizado más de 50 estudios sectoriales y económicos, además de incluir entrevistas en profundidad a 22 expertos del sector, pruebas de 'benchmarking' de las principales ligas europeas y casos de éxito.

El documento examina las tecnologías que transformarán el deporte a lo largo de la próxima década y las capacidades necesarias para su adopción dentro de las organizaciones. El presidente de LALIGA, Javier Tebas, ha afirmado que la tecnología y la IA "se han convertido en una capacidad estratégica para crecer y generar valor para clubes y aficionados".

Asimismo, ha asegurado que LaLiga busca contribuir al conocimiento de la industria compartiendo una visión objetiva de los grandes cambios de la industria tras más de una década de apuesta tecnológica.

Entre las principales tendencias identificadas en el estudio destacan el avance hacia la IA agéntica, el control del dato, la aplicación de gemelos digitales y la consolidación de los 'smart stadiums'. Igualmente, el análisis abarca el impacto de la hiperpersonalización de contenidos y servicios apoyados en el dato mediante inteligencia artificial.

El análisis comparativo sitúa a la competición española como un ecosistema tecnológico avanzado mediante la apuesta por el desarrollo de herramientas propias, la democratización del dato entre sus 42 clubes y un plan de transformación organizativa. Dentro de este plan, la entidad ha llevado a cabo formación en inteligencia artificial al 100% de sus empleados.