LaLiga anuncia su "oposición" a la medida cautelar que permite al Getafe inscribir jugadores

LaLiga anuncia su "oposición" a la medida cautelar que permite al Getafe CF inscribir jugadores. - Europa Press/Contacto/Acero

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Fútbol Profesional española (LaLiga) ha manifestado su "discrepancia" y ha afirmado que "presentará oposición" respecto a la medida cautelar acordada este viernes por el Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid, que ha estimado parcialmente la solicitud del Getafe CF para inscribir jugadores en este mercado de invierno de fichajes.

"Tal y como el propio Getafe CF reconoce en su nota de prensa, a pesar de la suspensión cautelar acordada, y sin entrar en el fondo del asunto, el auto 'no obliga a LaLiga a reconocer de forma automática el límite salarial ni autoriza directamente la inscripción automática de jugadores sin oír antes a los demandados'", indicó el organismo liguero.

"En este sentido, cabe recordar que la decisión del Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga respecto a la situación del Getafe CF, ha sido confirmada tanto por el Comité de Control Económico, del Comité Social de Recursos de LaLiga como por el Comité de Segunda Instancia de Licencia UEFA de la RFEF", prosiguió la nota de LaLiga.

Por ello, y "desde el más absoluto respeto a las resoluciones judiciales", LaLiga manifiestó en su nota "su discrepancia con la medida cautelar acordada, dado que su actuación ha sido proporcionada y en estricto cumplimiento de las Normas de Elaboración de Presupuestos".

"En este sentido, LaLiga presentará oposición en el momento procesal oportuno solicitando el alzamiento de la medida cautelar, al no concurrir los presupuestos necesarios para el mantenimiento de la suspensión acordada", advirtió el ente que preside Javier Tebas.

En su comunicado de prensa, LaLiga reiteró finalmente "su compromiso con el estricto cumplimiento de las normas de control económico, pilares esenciales para garantizar la estabilidad financiera y la integridad competitiva de la competición, y continuará actuando, como hasta la fecha, con arreglo a sus competencias y a la normativa aplicable".