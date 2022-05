LaLiga asegura que "los auditores dicen que todos los clubes cumplen con las normas de 'compliance'"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La directora de Cumplimiento y Control Interno de LaLiga, Esperanza Bernal, explicó este viernes el funcionamiento de las normas de 'compliance' ('cumplimiento') establecidas por la patronal desde el curso 2016-17 y que los propios han dado el visto bueno a los planes presentados por los 42 equipos que componen el fútbol profesional en España.

"Los auditores dicen que sí, que todos cumplen con las normas de 'compliance'. Una de las cuestiones cuando se planteó cómo articular esto, es que en aquel momento yo era la única que estaba en el departamento de Control Interno y no tenía recursos humanos para auditar a los 42 clubes, pero se me abría una derivada todavía más importante, cuál sería la posición de LaLiga si se da el visto bueno a un plan de 'compliance' que luego un juzgado dice que no se cumple", aseguró Bernal en la mesa redonda 'La Gobernanza en las Entidades Deportivas: el Compliance' durante el ISDE SPORTS Convention 2022, organizado por ISDE, el Ayuntamiento de Madrid y LaLiga.

Bernal recalcó cómo LaLiga decidió tomar la decisión de, a partir de la temporada 2016-17, establecer estas medidas de cumplimiento normativo internas y obligar a sus afiliados a cumplirlas "ineludiblemente". Para ello, todos deben presentar un informe a final de temporada de una auditoría independiente que verifique que se llevan a cabo las medidas necesarias.

"Disponer de un programa de 'compliance' no es algo obligado, es facultativo. LaLiga decidió usarlo hace siete años en su reglamento interno y extrapolarlo a sus afiliados, introduciendo la obligatoriedad de que los equipos que participaran en la competición tuvieran que aplicar esos programas", añadió.

La directiva señaló que en la temporada 2016-2107 los clubes tenían que "acreditar" la implantación de estos programa y que los que lo hicieron en ese momento "tienen que demostrar que lo tienen implantado con un importe independiente".

"Lo que tienen que presentar en el momento de inscripción es una certificación del acta en el que hayan tomado la decisión de introducir ese programa de 'compliance' y comprobar que se cumplan los seis requisitos que se plantean en el código penal", subrayó.

En este sentido, aclaró que de cara a "erradicar" que los clubes apurasen "hasta el último momento" por no saber si iban a descender, han creado una disposición "para que los equipos que suban por primera vez cuenten con un año de carencia, pero no así si es uno que vuelva a ascender".

La directiva apuntó también los canales, tanto interno como externo, que permiten que LaLiga reciba denuncias tanto de infracciones dentro del funcionamiento de la propia organización y que existe desde 2016, como la plataforma, integrada ahora mismo dentro de la web de la patronal y que permite realizar denuncias que pueden ser incluso anónimas y donde se puede hablar de cualquier tipo de cuestión, como podría ser el amaño o las apuestas deportivas.

Junto a Esperanza Bernal, también participaron en esta mesa el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y la directora de Compliance de Mahou San Miguel, Edurne Sánchez, bajo la moderación del director de BROSETA Compliance, Carlos Soucase.

Edurne Sánchez se refirió a la importancia del cumplimiento normativo para el grupo Mahou San Miguel de cara a establecer un patrocinio. En los últimos años, un comité es el encargado de verificar el 'compliance' dentro de cada empresa para valorar si se puede o no confiar un patrocinio e incluso reconoce que "se han llegado a romper contratos" por su vulneración.

Por su parte, José Ramón Navarro detalló el origen de la importancia que tiene el cumplimiento normativo en el ordenamiento jurídico español, que en los últimos años incorporó también la figura de la persona jurídica como posible culpable de cometer determinados delitos.