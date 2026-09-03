LaLiga avanza en materia de protección con el despliegue del Protocolo-Guía Violeta. - LALIGA

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

LaLiga anuncia el despliegue durante la temporada 2026-27 del Protocolo-Guía Violeta en los 42 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, con un plan de acción destinado a trasladar sus procedimientos a la operativa de los estadios y dotar a los profesionales implicados de herramientas comunes para identificar, informar y actuar.

Según un comunicado, el protocolo-guía "destaca por su foco en prevenir y actuar en situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso sexual y por razón de sexo-género o autoridad".

Dentro de las medidas implementadas los simulacros de agresión sexual constituyen una de las principales novedades de esta temporada. Así, los 42 clubes realizarán un ejercicio práctico en el marco del Protocolo-Guía Violeta para comprobar su aplicación sobre el terreno. Los simulacros serán organizados por los clubes en sus respectivos estadios, con el acompañamiento y seguimiento de LaLiga.

Asimismo, se contará con la participación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y de los cuerpos policiales competentes, cuya intervención aportará conocimiento especializado.

Carlos del Valle, director de Seguridad, Integridad y Emergencias de LaLiga, destacó que la puesta en marcha de estos simulacros supone "un paso muy importante para trasladar el Protocolo-Guía Violeta a la operativa de los estadios". "Queremos que todos los clubes cuenten con profesionales preparados, las herramientas y procedimientos necesarios que permitan actuar de forma eficaz", agregó.

"La formación y la práctica son fundamentales para seguir reforzando la protección y hacer de nuestros estadios espacios cada vez más seguros y respetuosos para todos los aficionados", comentó.

Estos ejercicios permitirán llevar a la práctica los procedimientos previstos ante supuestos de acoso o agresión sexual y trabajar de manera conjunta sobre la respuesta de los distintos profesionales y equipos implicados en el estadio.

La implantación del Protocolo-Guía Violeta estará acompañada de un programa de formación dirigido a las Personas Delegadas de Protección de los clubes de LaLiga. Como parte de este proceso, se ha celebrado una jornada presencial que reunirá a estos profesionales para abordar los contenidos clave del protocolo, compartir experiencias y resolver dudas sobre su aplicación.

La capacitación continuará durante la temporada a través de una formación online completa y certificada, con contenidos en profundidad sobre el Protocolo-Guía Violeta, casos prácticos y recursos descargables. El programa contará además con una evaluación final y certificación. Los clubes dispondrán asimismo de materiales comunes para facilitar la identificación, información y actuación en los estadios.

Entre ellos, se incluyen brazaletes personalizados para identificar a la Persona Delegada de Protección y al Agente Violeta, señalización de las Salas Violetas, cartelería y mensajes específicos para los videomarcadores. De esta manera, los estadios contarán con elementos reconocibles que permitirán visibilizar los recursos asociados al protocolo y facilitar su identificación durante los partidos.

La implantación del Protocolo-Guía Violeta tendrá también visibilidad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, como parte del compromiso de LaLiga y los clubes con la sensibilización y la prevención.