LaLiga y Canal+ firman un acuerdo contra la piratería en casi 50 países de Europa, África Subsahariana y Haití

Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Maxime Saada, CEO de Canal+. - LALIGA

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Fútbol Profesional española (LaLiga) y Canal+ han firmado "un innovador acuerdo estratégico" contra la piratería que abarca cerca de 50 países de Europa, África Subsahariana y Haití, concretando así una "iniciativa sin precedentes" entre un operador audiovisual y una organización deportiva.

Así lo definió este viernes LaLiga en una nota de prensa. "El acuerdo representa una de las colaboraciones más ambiciosas jamás establecidas entre un operador audiovisual global y una gran organización deportiva para hacer frente a una de las mayores amenazas a las que se enfrenta hoy la industria del deporte", subrayó el mismo comunicado.

"Combinarán su experiencia, tecnología y sus capacidades de actuación en la lucha contra la piratería. Ya situados entre los actores más comprometidos y proactivos en este ámbito, ambos socios llevan ahora sus esfuerzos a un nuevo nivel para proteger el ecosistema deportivo y su modelo de financiación, al tiempo que continúan ofreciendo experiencias de fútbol excepcionales a los aficionados", agregó el texto de prensa.

Esta colaboración "permitirá a ambas organizaciones", según indicó la misma nota de prensa, "compartir inteligencia, coordinar estrategias de actuación y acelerar las acciones contra las redes de distribución ilegal que operan en múltiples territorios".

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró que "la piratería es uno de los mayores desafíos para el futuro del deporte profesional". "Ninguna organización puede afrontar este problema por sí sola, y por eso alianzas como esta son tan importantes", añadió al respecto.

"Al unir fuerzas con Canal+, combinamos tecnología, inteligencia y capacidades operativas para proteger el valor de nuestras competiciones, defender la inversión realizada por operadores audiovisuales y clubes y, en última instancia, salvaguardar el futuro del fútbol", comentó Tebas.

Maxime Saada, CEO de Canal+, dijo que "la magnitud sin precedentes" de este pacto "refleja la importancia estratégica" que su conglomerado empresarial "concede a la lucha contra la piratería de contenidos". "Me complace especialmente que nuestro grupo comparta una convicción común con LaLiga, una de las ligas deportivas más comprometidas", recalcó.

Luego aseveró que "la piratería socava todo el ecosistema deportivo". "Al aunar nuestra experiencia en la lucha contra la piratería, estamos reforzando significativamente nuestra capacidad de actuación. Todos los actores del sector deportivo, sin excepción, y en términos más generales todas las partes interesadas de los sectores audiovisual y creativo, tienen un papel que desempeñar a la hora de hacer frente al flagelo de la piratería", argumentó el ejecutivo corporativo francés.

"Canal+ asume plenamente su responsabilidad y esta colaboración es un llamamiento a todos los actores del sector para que hagan lo mismo", zanjó. La nota apuntó que "cada retransmisión ilegal de un partido de fútbol priva a todo el ecosistema deportivo, tanto amateur como profesional, de recursos esenciales para su desarrollo, desde la financiación de academias de formación y el apoyo a clubes de todos los tamaños hasta la inversión en la producción audiovisual que hace posible llevar a la pantalla las mayores competiciones deportivas del mundo".

"LA PIRATERÍA YA NO ES ÚNICAMENTE UN PROBLEMA DE DERECHOS DE AUTOR"

"La piratería ya no es únicamente un problema de derechos de autor; se ha convertido en una de las mayores amenazas para la sostenibilidad del deporte, al poner en riesgo la inversión, la innovación y el valor a largo plazo de los derechos audiovisuales", continuó el texto de prensa.

"Con el deporte como eje central de sus estrategias de crecimiento, Canal+ y LaLiga están decididos a intensificar su lucha contra la piratería y reforzar la protección de los contenidos deportivos que disfrutan tanto los abonados de Canal+ como los aficionados de LaLiga", se incidió.

"Esta nueva alianza estratégica representa una evolución natural de esa relación, ampliando la cooperación más allá de la distribución de contenidos para proteger conjuntamente el valor a largo plazo de los derechos deportivos y contribuir a un futuro más sostenible para la industria", resaltó la nota de LaLiga.

"Proteger los contenidos deportivos también significa proteger a los aficionados y consumidores. Los servicios ilegales exponen a los usuarios a riesgos muy reales, como el robo de datos personales, el 'malware', el fraude o el acceso a contenidos no regulados", explicó la nota.

"Al reforzar conjuntamente sus esfuerzos contra la piratería, ambas organizaciones buscan ofrecer a los aficionados un acceso seguro, fiable y de máxima calidad a una de las competiciones de fútbol más seguidas del mundo", detalló el texto de la patronal liguera en España.

"Esta colaboración refleja también un compromiso compartido por promover un ecosistema digital más saludable, en el que la innovación, la inversión y la creatividad sean recompensadas, y donde los aficionados puedan disfrutar de contenidos deportivos 'premium' con total confianza", concluyó el extenso comunicado de prensa.