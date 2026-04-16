LaLiga celebra contar con un "ecosistema de colaboradores cada vez más grande" en la lucha contra la piratería

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga prosigue con su incansable lucha contra el fraude y la piratería audiovisual, "la principal amenaza a día de hoyo para la industria del deporte y el entretenemiento", y celebra que para ello pueda contar "con un ecosistema de colaboradores cada vez más grande"

"El fraude y la piratería audiovisual son la principal amenaza a día de hoy para la industria del deporte y el entretenimiento. Una lacra a escala mundial de gran complejidad y en constante evolución, que necesita de la acción conjunta de todos los actores de la industria para combatirla", advierte LaLiga.

El organismo recuerda que ha manifestado esta necesidad de colaboración "en innumerables ocasiones" y por este motivo "continúa extendiendo sus alianzas estratégicas con empresas tecnológicas clave, que tienen una responsabilidad en la cadena de intermediación del fraude audiovisual".

Así, meses atrás, LaLiga empezó colaboraciones estratégicas con empresas tecnológicas, como 'Twitch', 'Akamai Technologies', 'CDN77', 'Vercel', 'Scaleway' o 'Gcore', a las que se han unido empresas como 'Google', 'Youtube', 'Amazon Web Services (AWS)', 'Worldstream', 'Datacamp', 'Hetzner', 'Netlify', 'CacheFly', 'Blazing Fast', 'One Provider', 'Pure Voltage', 'Dedimax', 'GT Host' y, "hace apenas unas semanas", 'Fastly', "configurando así un listado muy extenso de compañías que se han posicionado frontalmente contra la piratería" junto a la patronal para rehuir "de este modelo ilícito de negocio".

Para LaLiga, "la tendencia en la industria a nivel global es mirar hacia estos intermediarios tecnológicos por su responsabilidad ineludible en el proceso de la piratería audiovisual" ya que desde que los piratas roban la señal de los partidos de fútbol hasta que se la hacen llegar al usuario final, éstos necesitan de unos servicios tecnológicos "de altas prestaciones, y que, a priori, son de curso completamente legal" como servidores, operadores de internet, redes sociales, 'cloud', 'CDNs', registros de dominio, 'app stores' o buscadores, entre otros.

El organismo que preside Javier Tebas también incide en que países como Italia ya han regulado por ley la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos, mientras que en Francia hay ya varias resoluciones judiciales contra 'VPNs' o buscadores de internet. Asimismo, en Francia, Italia, Alemania, Japón o Moldavia hay sentencias también contra 'Cloudflare', quien ofrece varios de estos servicios tecnológicos, por su inacción contra la piratería.

"Al contrario de lo que sucede con 'Cloudflare', quien se ha negado en multitud de ocasiones a posicionarse contra la piratería en respuesta a los requerimientos de colaboración efectuados desde LaLiga, y que ha sido citado a declarar como investigado en sede judicial por causa de una querella de LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital, el ecosistema de colaboradores de la patronal del fútbol español es cada vez más grande", remarca LaLiga.

Estos intermediarios participan en diferentes fases del proceso del fraude audiovisual, basados en países distintos del planeta, con mayor o menor capacidad y cuota de mercado, "pero con el punto en común de que se posicionan contra la piratería junto a LaLiga, y refrendan jornada tras jornada su compromiso con la protección de los derechos de propiedad intelectual, con la legislación vigente, así como con sus clientes y usuarios".

"Esto hace patente que es posible llegar a un entendimiento donde prime el combate contra la piratería, neutralizando los daños a los clientes, permitiendo así que la lucha por la eliminación de estas señales pirata sea lo precisa, efectiva y ágil que requiere el deporte en directo", prosigue la patronal.

Esta enfatiza que su equipo de protección de contenido y lucha contra el fraude audiovisual lidera una estrategia global antipiratería que tiene pilares como "la concienciación de todos los actores involucrados en la industria del deporte y el entretenimiento, así como de la sociedad en general, la colaboración institucional, la acción a nivel judicial, y el desarrollo tecnológico".