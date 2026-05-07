LaLiga, contra amaños y apuestas ilegales: "Los jugadores preguntan si su abuelo puede echar la quiniela"

Archivo - Balón de LaLiga EA Sports 2025-26. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga, a través de su Departamento de Integridad, sigue esforzándose para atajar los amaños y apuestas deportivas ilegales en sus competiciones, solo con seis alertas esta temporada, todas ellas vinculadas al fútbol no profesional, mientras que los futbolistas "han tomado nota y ya no se prestan" a las primas a terceros.

Iñaki Arbea, director del Área de Integridad de LaLiga, y Pedro Varas, responsable de Proyectos de Integridad, relataron cuál es la labor del departamento, con un programa que se erige sobre tres pilares: prevención, monitorizacion y alerta, e investigación y denuncia.

Según un estudio de la International Betting Integrity Association (IBIA, por sus siglas en inglés), hubo 300 casos sospechosos -104 en Europa- en todo el deporte en todo el mundo, y el 37% estaba vinculado con el mundo del fútbol (110 alarmas).

Contra esto, desde LaLiga insisten en la prevención, con talleres de integridad a equipos de Primera y Segunda División -más de 3.700 asistentes-, hablando personalmente con el capitán del equipo y el primer entrenador, una guía de buenas prácticas y cartelería en los estadios y los campos de entrenamiento de los clubes españoles.

"Los futbolistas en España tienen un alto nivel de conocimiento del fenómeno de la corrupción deportiva", relató Arbea, mientras Varas recordó que los futbolistas se podrían enfrentar hasta a cuatro años de cárcel por temas de apuestas.

Aunque sigue habiendo dudas entre los futbolistas. "Me preguntan si su abuelo puede echar la quiniela", desveló Varas, responsable de dar las charlas a los equipos sobre corrupción deportiva, que insistió en que el entorno del jugador no puede apostar por tener información privilegiada. "Antes los jugadores no tenían el conocimiento que tienen ahora y ahora valoran el riesgo", añadió.

En la etapa de monitorización y alerta, desde Integridad monitorizan mercados de apuestas constantemente, así como encuentros y alertas en directo. Aquí juegan un papel crucial los Oficiales de Integridad en el campo, al que recurren los jugadores en el mismo terreno de juego y que se encargan para amplificar el mensaje. Se monitorizan 186 partidos en directo, y casi 10.000 en una temporada.

Mientras que en la tercera etapa, de investigación y denuncia, LaLiga recordó su colaboración desde 2017 con la Policía Nacional a través del Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA). Así, este año se han detectado seis alarmas en mercados de fútbol no profesional, que se refieren a movimientos irregulares y que no quieren decir que el partido esté amañado.

Puede ser un 'tipster' que ha dado un pronóstico y mucha gente lo realiza o que un futbolista está "apostando bastante" y es sancionado por la Ley del Juego, con multas que van de 1.200 a 100.000 euros, como sanción administrativa, además de una deportiva que marca la reglamentación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De hecho, el Departamento de Integridad solo ha detectado la alerta de Kike Salas y las tarjetas amarillas el año pasado desde 2018 y el 'caso Oikos', una de las grandes operaciones contra amaños en partidos del fútbol española.

Además, ambos recordaron que las primas a terceros, propias de otros tiempos del pasado, están prohibidas por el derecho deportivo. "Han tomado nota y ya no se prestan. Tienen multas muy grandes, quitan licencias. El maletín a su propio equipo lo pueden dar si se cumplen las normas del control económico, pero no se puede dar una prima a un tercero por hacer su trabajo", expresaron.

"Los incentivos por posición -de los derechos de televisión- son muy importantes para evitar ese mercadeo. Ahora hay más conocimiento. La gente está alerta, veo complicado que una plantilla pueda aceptar una prima", afirmó Varas.