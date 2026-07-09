Archivo - LaLiga crece un 9 por ciento en ingresos hasta los 4.100 millones de euros en la temporada 2024-25. - LALIGA - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

LaLiga española registró una facturación global de 4.100 millones de euros por detrás de la 'Premier League', con 6.800 millones de libras (7.968 millones de euros) y la Bundesliga, con 4.300 millones, en la temporada 2024-25, un incremento del 9 por ciento respecto al ejercicio anterior, revela la 35 edición del informe 'Annual review of football finance' publicado por la consultora Deloitte.

El mercado del fútbol europeo ha registrado un hito histórico al superar por primera vez los 40.000 millones de euros de ingresos totales, tras crecer un 13% hasta alcanzar los 40.200 millones de euros. Asimismo, las cinco grandes ligas europeas han generado de forma conjunta 21.600 millones de euros, lo que representa un 6% más.

El motor financiero de la competición española vuelve a estar concentrado en los dos 'grandes', el Real Madrid, con 1.200 millones de euros, y el FC Barcelona, que ha alcanzado los 975 millones de euros. Ambos equipos han sumado conjuntamente más de 2.100 millones de euros y han representado el 52% de los ingresos de todo el campeonato.

Por otro lado, las actividades comerciales de LaLiga han aumentado un 22% hasta los 1.600 millones de euros, impulsadas por la renovación del contrato del FC Barcelona con Nike y el primer año completo de actividad comercial del Real Madrid en el Bernabéu tras su remodelación.

Los ingresos por día de partido han aumentado también un 22% hasta alcanzar los 800 millones de euros, un incremento aportado en más del 70% por el FC Barcelona debido a la contabilización de los derechos de uso exclusivos denominados PSL para el recién remodelado Camp Nou.

A nivel de rentabilidad, los clubes españoles han consolidado su recuperación tras lograr un beneficio operativo colectivo de 300 millones de euros y reducir el ratio salarial hasta alcanzar un 60% sobre los ingresos.

En el plano internacional, Inglaterra ha seguido como líder en ingresos con 6.800 millones de libras (7.968 millones de euros), un 8% más, aunque sus pérdidas antes de impuestos se han disparado hasta los 948 millones de libras por el elevado gasto en fichajes y la falta de ingresos extraordinarios.

Por su parte, la Bundesliga ha registrado un crecimiento del 12% superando los 4.300 millones de euros, beneficiada por los ingresos comerciales, el alquiler de recintos vinculados a la Eurocopa de 2024, un 97% de ocupación en los estadios y un beneficio operativo récord de 400 millones de euros.

La Serie A de Italia ha incrementado sus ingresos un 4% hasta los 3.000 millones de euros impulsada por el rendimiento europeo de la Juventus, el Inter y el Milán, que han concentrado el 45% del negocio.

En el lado opuesto, la Ligue 1 de Francia ha sufrido un descenso del 15% en sus ingresos, bajando hasta los 2.200 millones de euros por el fin de los fondos extraordinarios de CVC y la crisis de su operador televisivo, lo que ha provocado que sus pérdidas se dupliquen hasta los 600 millones de euros, incrementando la brecha con un PSG (800 millones de euros de ingresos) que ya factura 10 veces más que la media de sus rivales.